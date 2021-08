Hjulmand blev Mettes darling: - Jeg taler ikke politik

Landstræner Kasper Hjulmand åbnede tirsdag Mette Frederiksens nye prestige-projekt, 'Fremtidens Danmark'. Den populære træner afviser at blande sport og politik

Han var dagens mand i den christiansborgske skysovs, landstræner Kasper Hjulmand, da han tirsdag åbnede regeringens store prestigeprojekt 'Fremtidens Danmark'.

Projektet skal ifølge regeringen selv munde ud i, at Danmark bliver både grønnere, flittigere, stærkere og sågar 'ansvarligere'. Og her havde statsminister Mette Frederiksen sikret sig Hjulmand som bordherre og åbningstaler.

Hjulmand talte om fodbold, unge og fælleskaber. Til stor offentlig begejstring fra flere toppolitikere.

'En stor inspirator', skrev skatteminister Morten Bødskov (S) på Twitter, efterfulgt af Dansk Boldspil Unions og regeringskonferencens hashtags.

SF-formand Pia Olsen Dyhr var også ved tasterne:

'Så klogt -. lad os investere i verdens bedste børnemiljøer!', skrev hun på baggrund af Hjulmands oplæg.

Svært at være uenig i. Og samtidig noget, SF gerne vil slå sig op på.

Fodbold-mand

Ekstra Bladet spurgte Kasper Hjulmand, hvad han selv gjorde sig af tanker om at være i centrum for regeringens nye satsning:

- Er det ikke at blande sport og politik, at du møder op der?

- Nej, jeg har netop i den forbindelse gjort det meget klart, at jeg ikke taler politik, men om fodbold til den konference. Og jeg blev på den spillebane, siger Hjulmand.

- Og nu er det ikke kun statsministerens konference, og det er i hvert fald ikke det, jeg repræsenterer. Jeg taler om fodbold.

- Bør du ikke holde dig væk fra den store politiske mikrofon, når du har så mange andre mikrofoner, hvor du kan tale om fodbold og fællesskaber?

- Som jeg opfatter det, så var der mange andre til stede end politikere. Musikere, folk fra erhvervslivet og skolevæsnet og så videre, og jeg var der som fodbold-mand

- Vil du komme til flere workshops?

- Det ved jeg ikke. Jeg vidste ikke, at der var flere arrangementer. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg følger én politiker i det her spil. Jeg er overhovedet ikke politisk. Jeg talte om fodbold, Det er der, min viden ligger, siger han.