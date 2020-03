Høj søgang: Presset Ellemann banker ordfører på plads

Venstre får kritik for at være for bløde i udlændingesprøgsmålet

Så er gelskaben igen brudt ud i blå blok efter nogle måneders ro.

Og nok engang er det udlændingepolitikken, som får sindene i kog. Og nok en gang er de Venstre, som står for skud.

Snigskytter nummer et hedder Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative. Han mener nemlig at kunne se en ny retning i den tidligere regeringspartners politik på området.

- Det giver selvfølgelig en stor bekymring for, at nu, hvor vi ikke er i regeringen længere, så slår Venstre ind på en mere liberal kurs i udlændingepolitikken, siger Søren Pape Poulsen til avisen.

Søren Pape Poulsens bekymring bunder ifølge Jyllands-Posten i, at Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, for nylig gav et klart og prompte 'nej' til et nyt forslag fra De Konservative om statsborgerskab.

Liberal retning

Med forslaget ville De Konservative udelukke personer, der har fået en fængselsstraf - betinget eller ubetinget - fra at kunne få dansk statsborgerskab. I dag kan man have siddet i fængsel i næsten et år og stadig blive dansk statsborger.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her er et tegn på, at Venstre er på vej i en mere liberal retning, siger Søren Pape Poulsen.

Salven fra K-lederen får straks Jakob Ellemann-Jensen til at banke sin ordfører på plads.

- Vores ordfører var nok for kategorisk. Vi diskuterer altid gerne stramninger, siger Jakob Ellemann-Jensen til Jyllands-Posten.

Men da avisen spørger nærmere ind, bliver Ellemann vævende.

- Er det så et ja eller nej til K-forslaget?

- Der findes ikke enkle svar på komplicerede spørgsmål. Vi er altid klar til at diskutere stramninger af statsborgerskabsregler og udlændingepolitikken. Men det indebærer også, at man prøver at ramme den rigtige balance. Det er jeg ikke sikker på, at dette forslag gør, siger V-formanden.

Han mere end antyder, at De Konservative bare er ude efter Venstres stemmer.

- Jeg anerkender, at mange har en interesse i at så tvivl om vores udlændingepolitik. Det er der bare ingen grund til. Vi kommer altid til at føre en stram udlændingepolitikm, siger han.

Ikke så overraskende står strammerpartierne - NB og DF - i kø for at kritisere Venstres i deres øjne blød linje.

Ny Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, mener, at Venstres liberale del har fået overtaget i partiet under Jakob Ellemann-Jensens (V) formandskab.

Hun siger til Jyllands-Posten, at et nej til forslaget fra De Konservative 'vidner om, at partiet åbenbart ligger tættere på De Radikale end på De Konservative'.

I Dansk Folkeparti siger gruppeformand Peter Skaarup, at man 'deler Papes bekymring'.

Kun Liberal Alliance gyder en smule olie på vandene. Henrik Dahl siger, at partierne nok skal kunne finde hinanden.

Knuth skred

Uroen kommer efter en tid, hvor Ellemann som ny V-formand stadig leder efter linjen på udlændingeområdet. Den markant Inger Støjberg-støtte Marcus Knuth har sågar forladt partiet til fordel for Konservative, fordi han ikke længere fandt plads til sine synspunkter i Venstre, forklarede han.

