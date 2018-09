Højre-nationalistisk leder: Danske politikere er ikke fem potter pis værd

Rasmus Paludan har påtaget sig opgaven at løse de 'massive problemer med muslimer og ubegavede indvandrere, som Danmark døjer med', siger han selv.

Sådan må det nødvendigvis være, når nu ingen andre politikere vil eller - ifølge Paludan - er i stand til det.

- Jeg får lyst til at citere Preben Møller Hansen (afdød kommunist, red.), som sagde: 'Medlemmerne i Folketinget i dag - hver eneste en af dem - er ikke fem potter pis værd.' De er komplet uduelige. Og jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der føler det.

- Jeg hører igen og igen, at vi har en stram udlændingepolitik. Jeg kan ikke se det.

Rasmus Paludan: Jeg er general i krigen for et race-rent Danmark

Rasmus Paludans og Stram Kurs' overordnede politiske mål er at få smidt alle flygtninge og indvandrere ud af Danmark.

- De er for dumme til at være her, og de vil ikke det danske samfund. Jeg har påtaget mig den opgave, det er at sikre, at det danske folk ikke forsvinder. Og det vil ske, hvis vi ikke gør noget. Jeg forstår ikke, at det, der for mig er så åbenlyst, er gået de andre politikeres næse forbi, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet under en demonstration i boligområdet Heimdalsvej i Frederikssund, hvor Stram Kurs inviterede alle til at komme og tegne profeten Muhammed.

Rasmus Paludan provokerer og skaber konflikt, når han går på gaden med sit budskab: at muslimer (og andre indvandrere) er dumme samfundstabere, der ikke er velkomne i Danmark. Foto: Mogens Flindt.

§266b (Racismeparagraffen) Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Kan godt lide Jarlov

- Så du mener ikke, at der er nogen på Christiansborg, der er deres job værdigt?

- Jeg sagde, at jeg fik lyst til at citere Møller Hansen. For jeg har faktisk en positiv indstilling til Rasmus Jarlov (K). Han virker dygtig og flittig - og så har han den samme holdning til venstre-ekstremister, som jeg har.

- Er der slet ingen politikere, du taler med, har diskussioner eller samtaler med?

- Nej. Det er åbenlyst, at Stram Kurs ikke er som de andre. Vi skiller os ud. Og jeg mener ikke, at vi kan bebrejde muslimerne for at komme hertil. Muslimer gør, som de gør - fordi det er sådan muslimer er. Jeg bebrejder politikerne, at de har ladet det ske.