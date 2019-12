Højreradikal skal syv år i fængsel for våben og vold

En mand er idømt syv års fængsel for blandt andet besiddelse af skydevåben og sprængstoffer

En 53-årig mand er onsdag ved Retten i Odense blevet idømt syv års fængsel for at være i besiddelse af blandt andet en rørbombe og en maskinpistol og for trusler mod kommunen og vold mod en kvinde.

Den tiltalte, Michael Ellegaard, er fundet skyldig efter anklageskriftet, der ud over våben omfatter trusler mod sagsbehandlere fra Odense Kommune og vold mod hans daværende kæreste, der var gravid.

Han har tidligere været opstillet for det højreradikale parti Frit Danmark.

Michael Ellegaard besad et stort våben- og sprængstof-arsenal igennem en årrække, fordi han ville beskytte sig mod sine modstandere, har han tidligere forklaret.

Se også: Ville beskytte sig selv: Gemte bombe i altankasse

Rørbomben lå eksempelvis foran mandens hoveddør i en altankasse med ledninger ind i huset, så han kunne detonere den fra køkkenet.

- Den har ligget der helt stille og roligt. Jeg så til den på et tidspunkt, fordi jeg synes, den så lidt mistænkelig ud. Så jeg gav den en makeover og viklede julepynt rundt om kassen, så det så mere naturligt ud, fortalte manden i retten.

Købte pølsevogn

Michael Ellegaard havnede i 2007 på Fyens Stiftstidendes forside, da det kom frem, at personer, der senere blev dømt i terrorsagen fra Vollsmose i 2007, havde truet ham på livet.

Derfor besluttede han at købe våben og en skudsikker vest, så han kunne beskytte sig. Politiet ville nemlig ikke hjælp ham, forklarer han.

I 2018 besluttede han imidlertid at trappe ned for sin fremtrædende rolle i det højreradikale miljø. Derfor begyndte han i stedet at drive en pølsevogn og gemte sine våben væk i en stor højttaler i huset, da han alligevel ikke skulle bruge dem, har han videre forklaret.

Michael Ellegaard har erkendt at have fremstillet en rørbombe, der blev fundet af politiet i en blomsterkasse foran hoveddøren ved mandens hjem i Odense-forstaden Bolbro. Men det var til selvforsvar, fordi han følte sig truet af personer med forbindelse til en terrorsag i Vollsmose i 2007, har han forklaret i retten.

Han har nægtet sig skyldig i de øvrige anklagepunkter.