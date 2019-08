Højspændt drama: Profiler i spil som Løkke-udfordrer

Blandt Løkkes kritikere finder man det bydende nødvendigt at finde en modkandidat til formanden. Der arbejdes på at bringe profiler på banen som alternativ til Jakob Ellemann

I Venstres kulisse arbejdes der intenst på at finde en modkandidat til formand Lars Løkke Rasmussen, og navne som Lars Krarup, Stephanie Lose og Søren Gade bringes nu frem.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere centralt placerede kilder i partiet.

Arbejdet er taget til i styrke, efter at Løkke har oplyst, at han agter at fortsætte som V-formand, og at spørgsmålet skal afklares på et landsmøde, der fremrykkes til før Folketingets åbning i begyndelsen af oktober.

Mange har nævnt Jakob Ellemann-Jensen som en oplagt modkandidat til Løkke. Ifølge Ekstra Bladets kilder figurerer hans navn da også som plan A blandt mange af Venstre-folkene, der vil af med Løkke.

Imidlertid har Ellemann indtil videre afvist kategorisk, at han er klar til at tage kampen op om formandsposten. I stedet har han udtrykt en uforbeholden støtte til Løkke.

Plan B

Derfor opereres der blandt Løkkes kritikere med en plan B, hvor en anden V-profil bringes i spil som modkandidat til formanden.

Én ting slår kilderne nemlig samstemmende fast: Der SKAL opstilles en kandidat, som vil tage kampen op mod Løkke. Ellers kan det hele ende som i 2014, hvor det lykkedes ham at neutralisere et spirende formandsoprør.

Ifølge Ekstra Bladets kilder bliver der blandt Løkkes kritikere talt om tre oplagte modkandidater til formanden, hvis Jakob Ellemann-Jensen ikke vil gribe ud efter magten og tage et opgør:

Hernings borgmester, Lars Krarup, formand i Region Syd Stephanie Lose og EU-parlamentarikeren Søren Gade.

Særligt førstnævnte betragtes som et varmt emne, hvis Ellemann holder sig tilbage. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Krarup ikke fuldstændig afvisende over for tanken om et kampvalg mod Løkke, hvis det skulle blive nødvendigt.

Lars Krarup. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

Dramatiske møder

I første omgang har mange i Venstre øjnene stift rettet mod de møder i partiets forretningsudvalg og hovedbestyrelse, som løber af stablen fredag og lørdag.

Skulle et flertal på møderne stille et mistillidsvotum til Løkke, så venter mange V-folk på, hvordan Ellemann reagerer. Vil han benytte møderne som affyringsrampe til selv at kaste sig ind i formandskampen, eller forholder han sig i ro?

Skulle det sidste scenarium blive udfaldet, så forventer en række kilder, som Ekstra Bladet har talt med, at en alternativ modkandidat melder sig på banen. Og her nævnes Krarup, Lose og Gade altså som oplagte muligheder.

Røret lagt på

Da Ekstra Bladet ringer til Lars Krarup, sidder han tydeligvis klar med telefonen i hånden og svarer omgående.

Det kniber dog med talelysten, da Ekstra Bladet introducerer sig for Herning-borgmesteren.

- Hvis det handler om alt det i Venstre, har jeg jeg ingen kommentarer.

- Men vi forstår, at du bliver nævnt af centrale kilder som en udfordrer til Lars Løkke, hvis Jakob Ellemann ikke vil...?

Lars Krarup lægger røret på.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt en SMS til borgmesteren og givet ham mulighed for at kommentere oplysningerne i denne artikel. Han er ikke vendt tilbage.

Hverken Stephanie Lose eller Søren Gade har svaret på Ekstra Bladets henvendelser.