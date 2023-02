Hønge: Fuldstændigt løsrevet fra virkeligheden

SF's Karsen Hønge giver ikke meget for kritikken af, at partiet ikke vil have Folkeafstemning

Det var en Karsten Hønge fra SF, der noget træt i koderne tirsdag forsvarede, at partiet ikke vil stemme for en Folkeafstemning om store bededags afskaffelse.

Hvis der kan samles 60 mandater i Folketinget kan en lov blive sendt til Folkeafstemning. Det vi SF ikke, og derfor er der kun 26 mandater bag forslaget.

- Vi skal bare være enige om, at der ikke er i nærheden af 60 mandater. Så det er en diskussion, der er fuldstændigt løsrevet fra virkeligheden. Det er løsrevet fra enhver substans, sagde Hønge.

Langt fra 60

Grillet på, om det ikke ville bringe tallet tættere på 60 og måske skubbe til andre partier, hvis SF var for, svarede Hønge.

- Vi er ikke i nærheden af 60 om vi skriver under eller ej. Hvis der i tide havde manifesteret noget bare i nærheden af 60, så havde diskussionen i SF da også været en anden.

- Men det har der ikke på noget tidspunkt været. Vi har fået de stik modsatte signaler.

Populister eller ej

SF har virkeligt buldret mod afskaffelsen af store bededag, deltaget i protestmarcher og lavet egne skilte. Derfor er partierne bag presset for en Folkeafstemning også noget fortørnede.

Spurgt om, hvorfor SF ikke bare skriver under, hvis det alligevel aldrig når til 60, svarer Karsten Hønge:

- Det ville være fuldstændigt gratis. Så hvis vi var et populistisk parti, så havde vi da bare sagt ja, fordi det ikke bliver til noget alligvel. Men der vælger vi ikke at lade os drive med af 26 mandater.

- Pointen for os er, at det er en ren teoretisk diskussion. Og så at det sætter en ny standard for, hvornår noget skal til Folkeafstemning.

I er ikke populister, men I er dog et folkeparti. Og 70 procent af befolkningen er imod. Hvorfor ikke give dem en stemme?

- Stemmen har de inde i Folketinget lige om lidt, når jeg går ind og holder min tale.