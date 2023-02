Høring for døve ører: Ingen ændrede holdning til bededag

Det var en høring for døve ører, som Folketinget onsdag afholdt om store bededag.

Nuvel, Venstre var måske parat til at flytte et ord i betænkningen til sin lov om at afskaffe helligdagen, og Socialdemokratiet ville måske se på noget med lukkeloven, men det var så også det.

Inden dagens døve-høring spurgte Ekstra Bladet Venstres beskæftigelsesordfører, Christoffer Melson, hvad chancen var for, at han ville ændre holdning til afskaffelsen af store bededag.

Han vurderede det til 'en ud af tusind'.

Og efter høringen stod det klart, at argumenterne fra eksempelvis økonomisk overvismand Carl-Johan Dalgaard ikke ramte Melsons ene chance ud af tusind.

Han understregede ellers, at den økonomiske gevinst ved afskaffelsen sandsynligvis kun ville være 'forbigående' og ikke varig, hvilket er hele fundamentet for at afskaffe helligdagen.

Annonce:

Njah ...

- Nej, det gjorde det ikke. Det var kendte synspunkter for mig, men det var et rigtig godt arrangement, og der kom nogle gode forslag, som jeg vil gå hjem og kigge på, siger Melson.

- Hvad kunne det være?

- Den sidste professor, der var på, foreslog, at man i betænkningen kunne sætte ordet 'helligdag' ind foran, hvilke dage man har fri. Det vil jeg gå hjem og kigge på, om det giver mening, siger han og fortsætter:

- Men overordnet var de økonomiske argumenter kendte for mig, så det ramte ikke den ene ud af tusind.

- Man kunne flytte på et ord?

- Njah ...

Vrøvl

Socialdemokratiets Bjarne Laustsen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget og dermed arrangør af dagens døve-høring, havde heller ikke ændret holdning. Ikke om store bededag, i hvert fald:

- Der kom jo også forslag frem om at ændre nogle ting i lukkeloven, for vi ved jo, at supermarkederne har åbent. Og vi ved jo også, at pressen - selv Ekstra Bladet - udkommer om søndagen ... der er også noget der.

Annonce:

- Hvad er det for noget vrøvl, Bjarne? Jeg spørger jo til, om du har ændret holdning til store bededag ...

- Jeg prøver jo at forklare, at vi har haft to timers debat med velkvalificerede oplægsholdere, og det er jeg jo tilfreds med. Og hvor der også kom nye ting frem, som vi tager med i det videre arbejde, sagde han.

Heller ikke det sidste regeringsparti, Moderaterne, ændrede holdning af dagens høring, fastslog beskæftigelsesordfører Jeppe Søe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Minister: Jeg lytter og tager ind

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen var også mødt op til dagens høring. Hun har om nogen lagt lagt ryg til kritikken fra økonomer, tænketanke, fagbevægelse og kirken.

- Man skal aldrig helt afskrive sig muligheden for, at der kommer helt nye ting på bordet, men regeringen har undersøgt tingene og læst alle de høringssvar, der ligger, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

- Høringssvarene er næsten alle enige om, at det er rigtig dumt at afskaffe store bededag ...

Annonce:

- Det kan jeg bekræfte.

- ... og overvismanden siger, at der ikke er varige penge i at afskaffe bededagen. Så hvordan kan du sige, at I lytter til omverdenen, når den råber ind ad dit vindue, at det er en dårlig idé, men hvor I gør det alligevel?

- Der er jo forskel på at lytte og blive overbevist. Men jeg lytter faktisk, og jeg tager det alvorligt.

- Hvordan kan man se, at du tager det alvorligt, når du mener det samme?

- Ved at jeg er her. Og lytter og tager det ind og svarer, når jeg bliver spurgt. Men det er ikke det samme, som at en politisk uenighed bliver udlignet, lød det fra beskæftigelsesministeren.