Hold kæft-post

Uanset om det er Ulrik Wilbek, Stephanie Lose eller en helt tredje, som bliver næstformand i Venstre, får personen en hovedopgave:

Hold kæft! Helt kæft.

Så klar er beskeden fra toppen af Venstre og i baglandet. Alle er trætte af ævl og kævl om posten.

En topkilde fremhæver, at man skal helt tilbage til Anders Fogh Rasmussen for at finde en næstformand, som kendte sin plads.

- Uffe klarede verden. Anders tog sig af alt det herhjemme - og der var aldrig noget brok, mindes kilden.

Markante profiler har de seneste årtier varetaget næstformandsposten: Lars Løkke, Kristian Jensen og senest Inger Støjberg.

2020 sluttede lige af med, at Inger Støjberg stoppede som næstformand i Venstre

Den kedelige pedel

Men nu er det tid til at få en person på posten, som er villig til at gøre alt det kedelige organisatoriske arbejde, der følger med det at lede et parti.

Ulrik Wilbek betinger sig da også selv, at han kun ønsker posten, hvis han kan operere fra en mere tilbagetrukket position. Og den holdning er altså blevet god latin i Venstre i kølvandet på Inger Støjbergs exit.

Jens Ive er borgmester i Rudersdal og medlem af forretningsudvalget. Han skærer det ud i pap.

- Jeg tror, at Venstre er stort set det eneste parti, hvor hele landet ved, hvem der er næstformand. I andre partier svæver det hen i det uvisse. Og det gør det, fordi næstformanden er en typisk organisatorisk post og ikke en politikskabende debatpost. Det skal vi også frem til i Venstre, siger han til Berlingske.

Ud over Ulrik Wilbek bliver Stephanie Lose nævnt som en varm kandidat.

Hun takkede temmelig klart nej, da hun var i spil for halvandet år siden. Som regionsformand og formand for Danske Regioner følte hun, at hun havde nok at rive i.

I Venstre-toppen vil man for alt i verden undgå mere drama i form af et kampvalg om næstformandsposten på et virtuelt landsmøde.

Derfor kan Stephanie Lose og Ulrik Wilbek måske ende med at afgøre udpegelsen over telefonen, vurderes det.

De kan tage næstformandsposten

Stephanie Lose ankommer her til rabaldermødet i Brejning i august 2019. Hvis hun ønsker posten som næstformand, er den formentlig hendes. Foto: Ernst van Norde

Viborg-borgmester Ulrik Wilbek har en stærk folkelig profil og har den rette forståelse af sin eventulle rolle som næstformand. Desuden har han fødderne solidt plantet i den jyske Venstre-muld. Mod ham taler kun hans køn. Foto: Ernst van Norde

