Hold øje med dem

Puha. Det er svært at være vælger i øjeblikket. Der er mange ting, du skal holde øje med i den kommende tid, hvor politikkerne har skruet op for blusset, og det fyger med vilde meldinger.

Hvad går partierne egentlig til valg på? Hvor realistisk er det? Finter og fiduser. Visioner, taktik og ufine tacklinger. Pop og populisme.

Og hvem stiller op som kandidater? Inger Støjberg står til at få omkring 15-20 mandater, men uden partiprogram. Vi kender kun navnene på de to af kandidaterne. Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne stiller med et hold, som stort set ingen aner, hvem er.

Det spændende er, hvor mange vælgere der vil flytte sig hen over midten. Kan Inger Støjberg hente vælgere fra Socialdemokraterne? Og nu har Søren Pape Poulsen (K) omsider meldt sig som statsministerkandidat. Flytter det noget?

Det rigtig interessante den næste tid er dog, hvad der kommer til at ske med Lars Løkkes Moderaterne og Sofie Carsten Nielsens Radikale Venstre. Hvor tæt kommer de to partier til at arbejde sammen?

Bliver valgresultatet nogenlunde som meningsmålingerne lige nu, vil de tilsammen få omkring 20 mandater og dermed få afgørende indflydelse. De kan danne flertal, og de kan blokere.

Ingen af dem har på forhånd peget klart rødt eller blåt. Sofie Carsten Nielsen vil gerne give Mette Frederiksen (S) chancen for at danne regering, men udelukker ikke Jakob Ellemann-Jensen (V). Løkke har holdt sig helt fri af dem begge.

Inger Støjberg vil hellere stemme på Kinas præsident, Xi Jinping, end på Mette Frederiksen. Så hendes parti er ude af ligningen. De er blå hele vejen. Og Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil møde radikale i regering med et mistillidsvotum.

Når det handler om det hårde magtspil, er Lars Løkke og Sofie Carsten Nielsen de mest interessante. De to har aldrig haft noget nært forhold, nærmest tværtimod.

De er som politikertyper meget forskellige, men grundlæggende har Løkke ideologisk altid tilhørt den del af Venstre, som i de historiske grundholdninger har ligget tættere på de radikale end på de konservative.

Trods det var det samarbejdet med de konservative og de øvrige blå partier, der bar Løkke gennem alle årene som Venstre-leder - især fordi de radikale forlod rollen som partiet, der kunne samarbejde med både blå og røde.

Den ’kongemager’-plads, som dygtige radikale ledere historisk formåede at omsætte til massiv politisk indflydelse, satte til dels Marianne Jelved, men især Margrethe Vestager, Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen over styr.

Nu prøver Sofie Carsten Nielsen i små skridt at generobre pladsen. Får hun sammen med Lars Løkke 20 mandater, vil der næppe kunne dannes en regering uden dem. I hvert fald ikke hvis de holder sammen.

Lægger de en fælles forhandlingsstrategi og holder sig til den, kan deres alliance blive en hård nød at knække for både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann.

Hvad betyder det så i praksis? Det vil indebære, at de radikale og Moderaterne ved dronningerunderne efter valget insisterer på, at der skal dannes en regering hen over midten.

De radikale vil anse det for en naturlov, at de er med i regeringen. Det vil Løkke muligvis også, men hans problem er, at han kommer til at sidde med en folketingsgruppe med helt nye, uprøvede, uerfarne og måske løsgående missiler. Den kan han styre, hvis han selv optræder som daglig leder og ikke drøner rundt som minister.

I første omgang vil det handle om at udpege en kongelig undersøger, og her behøver de to partiledere ikke at pege på den samme. Sofie Carsten Nielsen kan som udgangspunkt give Mette Frederiksen muligheden for at danne en bred regering.

Løkke kan tilsvarende give Jakob Ellemann muligheden. Begge må formentlig give op i første omgang.

Der vil dog komme flere runder på Amalienborg. Vil de radikale være klar til at pege på en regering med Ellemann som statsminister, hvis de selv er med? De har ikke fuldstændig udelukket muligheden, men formentlig vil de foretrække en model med f.eks. Socialdemokraterne, de radikale, SF og Moderaterne.

Løkke vil have uendelig svært ved at side i regering med SF. Kan Mette Frederiksen mon hægte SF-formand Pia Olsen Dyhr af? Ikke let.

Det store spørgsmål er også, om Løkke kan sidde i regering med Mette Frederiksen, som han på grund af minksagen forlanger stillet for en rigsret, fordi ’det er et ubestrideligt faktum, at statsministeren med fuldt overlæg har begået grundlovsbrud’. Samme forbehold vil gælde alle andre blå partier.

Det hele kommer til at hænge på mandatfordelingen. Hvilke flertalskombinationer er der? Vær sikker på, at Mette Frederiksen vil kæmpe til sidste patron for at fastholde regeringsmagten - og Ellemann vil gøre det samme for at vinde den. Så udeluk ingen muligheder.

I 1957 sagde den daværende radikale leder, Bertel Dahlgaard, at han hellere ville dø en naturlig død end sidde i regering med Retsforbundet. Det kom han dog alligevel til. Han valgte ministerposten sammen med Retsforbundet i Trekantregeringen - og døde lykkeligvis ikke ved den lejlighed.

Det samme kan siges i dag. Vi kan ende med at stå med et valgresultat, som kalder på vilde kombinationer. Så derfor: Hold øje med Nielsen og Rasmussen.

