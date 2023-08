Holdt hånden over Jon: Så gik den ikke længere

Kovending, kolbøtte, holdningsskifte.

Kært barn har mange navne, men uanset hvordan man definerer det, så har Lars Løkke Rasmussen i hvert fald taget et voldsomt 180 graders sving, når det kommer til hans forhold til Jon Stephensen.

Lars Løkke har nemlig været flittig til at frede hans partis kulturordfører, hver gang en af hans møgsager rullede ud.

For beskeden fra Lars var klar: Jon Stephensen var berettiget til at sidde i Folketinget.

Lige indtil torsdag altså.

Jon Stephensen blev valgt ind i Folketinget som medlem af Moderaterne, men når politikerne vender tilbage til arbejdet efter sommerferien, dukker han op som løsgænger. Foto: Ernst van Norde

Her kom det frem at Jon Stephensen er færdig som medlem af Moderaterne.

For efter længere tids stilhed omkring Jon Stephensen har Lars Løkke Rasmussen med et fingerknips valgt at tage fuld afstand til den nykårede løsgænger.

Partiformanden udtalte til TV 2, at han endda selv ringede til Jon Stephensen og gav ham dødsstødet. Tilliden var væk.

Men hvorfor var han så besværet værd så længe? Ekstra Bladet er dykket ned i arkiverne og fundet de gange, hvor Lars Løkke gang efter gang holdt hånden over den kontroversielle politiker.

Forbilledlige Jon

I starten af marts bragte TV 2 en artikel, hvor flere af Jon Stephensens tidligere ansatte anklagede ham for at have overskredet deres grænser.

Her erkendte Lars Løkke, at det ikke så for godt ud. Men det var ikke nok til at sige farvel. Faktisk havde han stadig plads til at anerkende Jon Stephensens gode arbejde som politiker.

- Jeg kan sige, at Jon Stephensen passer sit politiske arbejde i Moderaternes folketingsgruppe ganske forbilledligt. Og der er ikke nogen af de karaktertræk, som der er beskrevet i medierne i løbet af de sidste dage, som jeg eller andre i min gruppe har oplevet hos Jon Stephensen, udtalte Lars Løkke 8. marts.

Moderaterne er ikke som de andre

23. marts fik Ekstra Bladet et interview med Moderaternes formand, og her gjorde han det klart, at Jon Stephensen var egnet til Folketinget på trods af sagen om en mulig falsk underskrift, tvivlsom brug af teater-penge og chikane af syge skuespillere.

- Han kommer på en lang rejse, tror jeg, for at genoprette tilliden i det miljø. Det kan jeg ikke gøre for ham. Det må han selv gøre. Vi er ikke sådan et parti, der starter med at save benene af folk, fordi de har slået sig på nogen - eller nogen har slået sig på dem.

I selvsamme interview understregede Lars Løkke, at Moderaterne ikke var et parti, hvor man løste problemerne ved at sende folk orlov. Det fik han sagt, en måned før Jon Stephensen gik på orlov.

Godt nok indrømmer Moderaternes kulturordfører, at det er hans stemme på en omdiskuteret lydoptagelse, men alligevel holder Lars Løkke Rasmussen hånden over Jon Stephensen I marts talte Ekstra Bladet med Lars Løkke Rasmussen, der på daværende tidspunkt holdte hånden over Jon Stephensen.

En uforbeholden undskyldning

To dage efter Ekstra Bladet havde talt med Lars Løkke Rasmussen var han igen ude og adressere forholdet til den kontroversielle kulturordfører.

Her lagde Moderaternes formand vægt på, at Jon Stephensen selv var i gang med at genopbygge tilliden. Og det lød da til at gå den rette vej.

- Han skal passe sit arbejde, og så skal han håndtere sin fortid. Det mener jeg, han gør, når han giver en uforbeholden undskyldning til de mennesker, han har haft et direkte personaleansvar for, siger Løkke.

Jon Stephensen gik på orlov fra Folketinget i slutningen af april. Torsdag kom det så frem, at når han vender tilbage efter sommerferien, så er det ikke længere som medlem af Moderaterne. Foto: Jonas Olufson

'Alle har lig i lasten som Jon'

Da Jons sag om de lumre beskeder rullede, endte hovedpersonen så med at gå på orlov.

Her lagde Lars Løkke Rasmussen op til, at Jon måske faktisk var gået over stregen. Alligevel kunne han ikke tage en fuldstændig afstand fra Jon Stephensen og hans handlinger. For ifølge Lars er der faktisk flere politikere, der har gjort som Stephensen.

- Hvis du gik rundt i alle partiernes medlemsregistre og sagde, at hvis nogen har sendt en fuldstændigt utilgivelig besked af denne her art, så kan de ikke have et partimedlemskab, så kan jeg godt forestille mig, at der skulle sorteres ud i nogle medlemslister, udtalte Lars Løkke 26. april.