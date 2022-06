Ekstra Bladet

Holger K. Nielsen kan se frem til en solid millionhyre, når han forlader den søde pensionisttilværelse i Valby for at rejse verden rundt i forsøget på at sikre Danmark en plads i FN's sikkerhedsråd.

Officielt bliver den tidligere minister og SF-formand nu 'særlig repræsentant for Danmarks kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd' udpeget af Udenrigsministeren.