Hoteldirektør om DF-fusk: De har misbrugt vores navn

En nordjysk hoteldirektør står nu frem, fordi hun føler sig misbrugt af Dansk Folkeparti og partialliancen Meld i sagen om de falske hotelkontrakter, som EU's svindelkontor, Olaf, har overdraget til Bagmandspolitiet.

- Jeg synes selvfølgelig, det er uheldigt, at vores navn er blevet misbrugt i denne sammenhæng, og jeg synes ikke, det er rart, at der er nogen, der har skrevet under, som om de har været ansat på Color Hotel Skagen, for det har jo ikke været tilfældet, siger direktøren for Color Hotel Skagen, Rikke Gandrup til TV2 Nord.

Hendes hotel er sammen med Hotel Koldingfjord blevet hvirvlet ind i sagen om misbrug af EU-penge og falske kontrakter til 200.000 kroner i Meld-skandalen.

Vi er særdeles på vagt for ikke at blive misbrugt. Det her er helt unikt, lyder det fra Rikke Gandrup om DF's falske kontrakter. Foto: Mette Byrgesen Jensen/Jonas Olufson/PR

Det var Ekstra Bladet som onsdag kunne afsløre, at Dansk Folkepartis sekretariatschef, Jeanie Nørhave, i 2014 og 2015 udgav sig for at være chef på henholdsvis Hotel Koldingfjord og Color Hotel Skagen.

På begge kontrakter underskriver Jeanie Nørhave, sig som ’Chief of Staff and Administration’ hos ’the service provider’ – dvs. på hotellerne.

Da Ekstra Bladet tirsdag formiddag talte med hoteldirektør, Rikke Gandrup, ønskede hun ikke at udtale sig om sagen. Men nu står hun altså frem i et interview med TV2 Nord.

- Vi er særdeles på vagt for ikke at blive misbrugt i alle mulige sammenhænge, men jeg må så også sige, at når jeg ser på det her med de mange års erfaring, jeg har i branchen, så er der tale om et helt unikt tilfælde, siger Rikke Gandrup til tvstationen.

På kontrakten skriver Morten Messerschmidt under som Meld-formand, mens Jeanie Nørhave skriver under for hotellet.

(artiklen fortsætter under dokumentationen)

Aldrig ansat hos os

Ifølge de falske kontrakter skulle Color Hotel Skagen og Hotel Koldingfjord forberede, tilrettelægge og afholde EU-konferencer for den skandaleramte partialliance Meld, men i virkeligheden lagde hotellerne kun omgivelser til DF's interne sommergruppemøder.

61-årige Jeanie Nørhave hører til i Dansk Folkepartis absolutte top, og hun har kontor få meter fra DF-formanden, Kristian Thulesen Dahl, på Christiansborg. Samtidig er hun tæt på partistifter Pia Kjærsgaard.

Direktøren for Hotel Koldingfjord, Peder J. Madsen, oplyste forleden til Ekstra Bladet, at han er blevet afhørt af Bagmandspolitiet om sagen.Forelagt kontrakten, hvor Jeanie Nørhave underskriver sig som chef på hans hotel, sagde han:

– Når jeg ser ned over papirerne, så kan jeg godt se, at Jeanie Nørhave har skrevet under. Men hun er jo ikke ansat hos os, og det har hun aldrig været. Men jeg ved godt, hvem hun er. Det var hende, som var tovholder på Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

EU’s antisvindelkontor, Olaf, vurderer over for Bagmandspolitiet, at Meld og Feld ’blev brugt af foreningsmedlemmer til ved bedrag at opnå uretmæssig vinding for dem selv eller til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser,’ står der i de interne papirer.

Olafs informationer om DF-toppens underskrifter som hotelchefer er også en del af det materiale, som antisvindelenheden har overdraget til Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, også kaldet Bagmandspolitiet, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DF’s Morten Messerschmidt og Jeanie Nørhave.

Advokat og partner Erbil G.E. Kaya, i advokatfirmaet af samme navn, har specialiserer sig i dokumentfalsk. Han vurderer, at de to dokumenter meget vel være omfattet af paragrafferne om dokumentfalsk.

