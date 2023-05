Hov! Mette Frederiksen glemte krisesnakken

Da Mette Frederiksen (S) skulle forklare danskerne, hvorfor der var behov for en midterregering og afskaffelsen af store bededag, var det med alvorstunge ord og krisesnak. Og det er fortsat siden da.

Men det er blevet sværere og sværere for regeringen at finde den krise, der var dens eksistensberettigelse. Og onsdag, da Mette Frederiksen indledte Folketingets afslutningsdebat, var krisen ingen steder at finde og økonomien pludselig 'robust':

- Udfordringerne er mange. Men der er også grund til håb. Et vestligt sammenhold, der står stærkere end i mange år. En robust dansk økonomi. Nye løsninger på klimaforandringerne.

- Og lad os starte der. Med mulighederne, sagde Mette Frederiksen.

I regeringsgrundlaget fra december 2022 optræder ordet krise 22 gange. I Mette Frederiksens tale onsdag er tallet nul.

Annonce:

Wammens milliarder

Regeringen startede med at tage store bededag 'for at finansiere de øgede udgifter til forsvaret'. Og finansloven var stram som skruetvinge.

Men over den sidste måned viste først den økonomiske redegørelse, at økonomien har det forrygende. Væksten er større end ventet og beskæftigelsen ligeså.

Og i sidste uge fandt finansminister Nicolai Wammen (S) pludselig ekstra 16 milliarder kroner i råderummet, fordi det går så fantastisk for beskæftigelsen.

Læs mere om regeringens krisefortællingskrise her.

- Takket være den ansvarlige økonomiske politik, som skiftende regeringer har ført, er dansk økonomi i dag stærkere, end mange af os havde turdet håbe på. Aldrig før har så mange danskere været i arbejde. Og der er efterspørgsel på endnu flere, sagde Mette Frederiksen i folketingssalen.

Pludselig fandt finansministeren 16 milliarder kroner i råderummet. Og så skulle der findes en krisegrimasse, der passede til den manglende krise. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Komplet kovending

Det er milevidt fra ordene i eksempelvis nytårstalen, hvor Mette Frederiksen stadig skulle sælge afskaffelsen af store bededag, forringelser af tilbagetrækning og reformer til danskerne.

- Energikrise. Tårnhøj inflation. Stigende renter. Og mange har det svært. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed. Og desværre også med risiko for, at arbejdsløsheden stiger, sagde hun her.

Og da Folketinget åbnede i januar, sagde hun:

- Samtidig er vi udfordret af, at verdensøkonomien bremser op. Det vil ramme en lille åben økonomi som vores, der lever af at handle med andre lande.

- Vi ser ind i et år, hvor dansk økonomi vil tabe fart. Væksten vil falde. Og arbejdsløsheden vil – desværre – stige.

Men nu er krisen altså helt væk fra statsministerens ordforråd.

Kombinationen af Mette Frederiksen, Nato og Joe Biden har skabt øget usikkerhed på de interne linjer hos Socialdemokratiet. Læs mere her.