Hovedbestyrelse konstituerer Vanopslagh som LA-formand

En enig hovedbestyrelse i Liberal Alliance har mandag aften på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde konstitueret politisk leder Alex Vanopslagh som partiets formand.

Det skriver Liberal Alliance i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at den nuværende formand, Leif Mikkelsen, har trukket sig før tid. Han har trukket sig fra posten, fordi der i hovedbestyrelsen var uenighed om eksklusionen af det fremtrædende partimedlem Søren Kenner.

Leif Mikkelsen var ikke enig i beslutningen om at smide Søren Kenner ud af partiet. I hovedbestyrelsen var der dog flertal for at fastholde eksklusionen.

Liberal Alliance lavede i december om på organisationen i partiet og fusionerede partileder- og landsformandsposten.

Alex Vanopslagh skal vælges til posten af medlemmerne på partiets landsmøde 25. april.

- Jeg ser frem til at samle ledelsen i én formandspost og stille mit mandat til rådighed for medlemmerne ved Liberal Alliances landsmøde og definitivt bekræfte overgangen fra gammel til ny ledelse, siger Alex Vanopslagh i pressemeddelelsen.