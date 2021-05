Hovedstaden bløder: 'Drop hjælpen til Vandkantsdanmark'

'I stedet for Vandkantsdanmark bør en eventuel støtte rettes mod de større byer, som affolkes, når Danmark holder fri, og som ikke har udenlandske turister i normalt omfang.'

Sådan lyder det fra tidligere cheføkonom for Dansk Erhverv og debatredaktør Steen Bocian i en leder i avisen Børsen. Det kommer i kølvandet på, at den danske provins sidste år havde sit livs sommer.

Det skete, da regeringen besluttede at yde førstehjælp i form af 700 millioner kroner til blandt andet billige togbilletter og gratis færgeovergange til de danske småøer.

Det skulle hjælpe turismen i området oven på et trængt coronaforår.

Senere i dag præsenterer regeringen så sit udspil til dette års sommerpakke til oplevelsesindustrien i Danmark. Ifølge TV2 består den af 1,6 milliarder kroner til blandt andet transport, hoteller, kulturinstitutioner og restauranter.

'Hovedstaden skal prioriteres'

Det har skabt bekymring i København.

Sidste år valgte Folketinget at fokusere på provinsen, til trods for at mange danskere var forhindrede i at rejse udenlands og derfor tilbragte ferien i de dele af landet.

Derfor er beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) bekymret:

- Hovedstaden ligger ned som følge af den katastrofe-sommer, vi havde sidste år. Vi har 6000 flere arbejdsløse, end vi havde, da corona startede, og det er blandt andet folk, der kommer fra vores hoteller, restauranter og forlystelsesparker, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Skal vi have dem tilbage i arbejde, skal vi have nogle turister, der benytter sig af det, så derfor er det vigtigt, at vi med sommerpakken gør det attraktivt at komme til København.

- Hvordan vil du helt konkret gøre det?

- Det gør man ved at gøre det nemt og billigt at komme til København, som eksempelvis at gøre Storebæltbroen gratis og at gøre hotellerne og restauranter billigere, siger hun.

Det er klokken 12.30 i dag, at regeringen præsenterer sit udspil til en sommerpakke. Du kan følge med i udspillet i Ekstra Bladets live-opdatering.