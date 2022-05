Hovsa: K-profil delte fortrolige dokumenter

De konservatives energiordfører ville dele et billede i en privatbesked. I stedet kom hun til at dele fortrolige dokumenter med alle sine Twitter-følgere

'FORTROLIGT'.

Ordet stod stemplet med blokbogstaver på papirerne. Men det stoppede ikke de konservatives energiordfører, Katarina Ammitzbøll, som i går delte et billede med interne dokumenter på sin Twitter.

Billedet var taget fra regeringens forhandlinger om bl.a. udfasning af naturgas, som Det Konservative Folkeparti deltog i, i går.

'Skulle ikke ud'

Da Ekstra Bladet konfronterer hende over telefon onsdag formiddag, kommer det 'meget bag på hende'.

- Det var ikke ment som, at det skulle ud på Twitter. Det var ment som en privat besked, forklarer hun.

Hun var dermed vidende om, at hun delte billedet af de fortrolige dokumenter, men ville udelukkende sende dem til Troels Ranis, der er branchedirektør i DI Energi.

Katarina Ammitzbølls tweet i går klokken lidt i 19. Skærmbillede

'Bare en joke'

- Men må man sende fortrolige dokumenter fra forhandlinger i private beskeder?

- Jamen, det var bare en joke, hvor jeg så ville svare, at vi sad og forhandlede.

Katarina Ammitzbøll forklarer, at hun faktisk tænkte over, at hun ikke skulle dele for meget.

- Derfor gjorde jeg også meget ud af, at der ikke var folk på billedet.

- Dan Jørgensen sidder jo oppe i hjørnet af billedet ...

- Ja, okay, men der er i hvert fald ikke andre mennesker.

Sletter med det samme

Selvom det virkede som en halvflov Katarina Ammitzbøll som Ekstra Bladet talte med onsdag formiddag, havde hun overskud til lige at takke for konfrontationen.

- Det var godt, du ringede. Jeg skynder mig at slette det nu.

Naturgas

Af dokumenterne, som Katarina Ammitzbøll delte, fremgik det bl.a. at aftaleparterne vil arbejde for et forbud mod nye fjernvarmeanlæg, der anvender fossile brændsler.

Derudover skal fjernvarmeselskaberne inden udgangen af 2023 fremlægge en plan for udfasning af naturgassen på deres egne rent varmeproducerende anlæg.