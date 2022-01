Hukommelsen slettet

Hænderne var stadig smurt ind i torskesnask, da Mette Frederiksen satte sig i den varme stol på Ekstra Bladet.

Få minutter inden det eksklusive interview med Ekstra Bladet havde statsministeren modtaget nytårstorsken gange to. Mink-skandalen og de slettede sms’er havde sørget for, at hun suverænt løb med sejren.

Men da snakken faldt om Mette Frederiksens fejl, så var det som om, at hukommelsen var tom. Slettet fra statsministerens harddisk.

Husker dem ikke

- Du har altid sagt, at du er klar til at erkende fejl. Med al respekt naturligvis, så er du god til at samle magten, men du er også god til at uddelegere den, når der skal placeres et ansvar. Eksempelvis med mink og når der skal laves store nedlukninger. Nu har du lige fået en stor fisk af Ekstra Bladet. Er der noget, som nogle fejl fra sidste år, som du vil beklage eller fremhæve for befolkningen. Kan du det? En fejl du har begået. Ikke din minister eller en anden fra regeringen. Jeg vil godt høre, om du kan nævne én?

- Jeg ved ikke, om jeg lige kan pege på en enkelt. Selvfølgelig begår man fejl, og selvfølgelig begår jeg også fejl, men jeg har ikke lige en med til dig i dag, som jeg kan understrege. Jeg kan sikket finde en.

Statsminister Mette Frederiksen modtog nytårstorsken, inden sit interview med Ekstra Bladet. Foto: Rasmus Flindt.

- Det undrer mig, at du ikke kan finde en?

- Eksempelvis i forhold til minkspørgsmålet, så mener jeg, at det var en fejl, at der ikke var lovhjemmel.

- Var det din fejl?

- Nej, det mener jeg bestemt ikke.

- Nå, så tæller den ikke. Det skal være din fejl?

- Så skal jeg have lov til at tænke over den, og så må jeg se, om jeg kan vende tilbage og finde en god fejl

Ikke mig

De dårlige sager har der dog været lige så mange af, som roser ved en socialdemokratisk valgkamp. Skandalen om de millionvis af aflivede mink, de slettede sms’er, FE-skandalen, krænkelser i Socialdemokratiet og dræbte pirater i Guinea-bugten for bare at nævne et par stykker.

Men dem var statsministeren ikke klar på at tage på sig.

- Hvis vi tager sagen om de aflivede mink, så har regeringen begået fejl, sagde 'Mette Fejlfri' og kastede igen tidligere fødevareminister Mogens Jensen under bussen.

