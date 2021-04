Hukommelsessvigt: - Det kan jeg ikke huske

Hukommelsen er ikke knivskarp hos Morten Messerschmidt, da Ekstra Bladet møder ham på Christiansborg efter nyheden om Bagmandspolitiets svindeltiltale mod ham.

DF-næstformanden kan hverken huske, hvad han specifikt er tiltalt for - eller hvor længe han har været sigtet i sagen.

- Hvad er det præcist, du er tiltalt for?

- Jeg har faktisk ikke haft lejlighed til at diskutere det med min advokat endnu, så detaljerne de udestår.

- Men det er sommergruppekonferencen og støtten fra Meld? Altså det her program, som ikke var det reelle program, må vi så antage?

- Jeg kan i hvert fald sige så meget, at det er det møde, du omtaler. Og det er det, som de her 98.000 er gået til, ja.

- Hvor længe har du egentlig været sigtet i sagen?

- Årh, det kan jeg ikke engang huske. Så skulle du have sendt mig en sms, så jeg lige kunne have tjekket op.

- Var du sigtet, da du rakte ud efter næstformandsposten i partiet?

- Jeg kan ikke komme ind på alle de der detaljer. Det gode her i Danmark er jo, at sådan nogle retssager her, de kører i udgangspunktet for åbne døre, og jeg føler mig overbevist om, at der også vil være en plads til jer.

- Men du må vel kunne huske, om du sigtet sidste år, da du blev næstformand?

- Jamen, der er meget, jeg kan huske. Men det er jo ikke sikkert, jeg vil indvie Ekstra Bladets tv i alle mine erindringer. I hvert fald ikke på det her tidspunkt.

Vil frifindes

- Fortsætter du som næstformand i partiet, mens du er tiltalt?

- Det er folketingsgruppen, der afgør det. Indtil videre har jeg fået meget stor opbakning - både fra Kristian (Thulesen Dahl red.) på de sociale medier. Men også fra andre.

- Men du har sagt, at du gerne vil være formand for partiet. Hvis du bliver dømt, anser du det så som realistisk, at du kan fortsætte i politik og blive formand?

- For det første har vi en rigtig god formand. Derfor er det slet ikke aktuelt. For det andet må jeg bare sige, at mit udgangspunkt er, at vi går efter en frifindelse. Og så må det også være sådan, at man er uskyldigt, indtil det modsatte er bevist.

Morten Messerschmidt oplyser til Ekstra Bladet, at han ikke har hørt om, at andre i partiet skulle være tiltalt - samt at han ikke er tiltalt for andre forhold end svindel med de knap 100.000 kroner i 2015.

- Hvad er din reaktion på, at du nu er tiltalt for svindel?

- Jeg er selvfølgelig ked af, at den her sag ikke kunne lukkes med det her. Men når man ser på alle de ting, jeg er blevet beskyldt for, så er der noget, der nu kan lægges til side. Og det er jo rart, så skal man ikke fokusere på det længere. Men at man skal igennem en sag ved retten for så også at blive frifundet; det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over.

- Du er trods alt tiltalt for svindel for 100.000 kroner. Anser du det som alvorligt?

- Ja, jeg betragter det selvfølgelig som alvorligt, når der kommer et anklageskrift. Det tror jeg, alle mennesker ville. Nu bliver det så konkret. Jeg har skullet forklare og forsvare alle mulige påstande i fem et halvt år om alt lige fra polske kuglepenne, identitetstyveri, og hvad ved jeg. Du kender jo nok til påstandene. Så vil vi forberede et forsvar og bevise, at vi ikke har gjort noget ulovligt.