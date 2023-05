Hummelgaard: Det er ikke meningen!

Retsordførerne i Folketinget besøgte tidligere på måneden det kommende fængsel i Kosovo, hvor 300 dømte, udviste udlændinge efter planen skal afsone deres straf.

En stribe af ordførerne fortalte efter besøget til Ekstra Bladet, at fængslet faktisk bliver bedre end flere danske fængsler, hvad angår både faciliteter og bemanding.

Det er ikke meningen, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S):

Bliver forholdene bedre dernede end i de danske nedslidte fængsler?

- Jeg tror ikke, man kan tegne det helt så groft op. Og det er jo ikke hensigten, at fængslet i Kosovo skal have en højere standard end fængsler i Danmark.

- Vi har masser arrester og fængsler med flotte og høje fysiske rammer i Danmark. Men det er da rigtigt, at vi har også nogle steder, som har mange år på bagen. Og som indgår i vores planer om nye faciliteter.

Ordførerne beskriver det som bedre?

- Det er rigtigt, at vi har store udfordringer i det danske fængselsvæsen, især på bemandingssituationen. Og ved at vi simpelthen har et for højt belæg. Det er en alvorlig situation og en krisesituation, som vi gør noget ved.

- Der er pladser i Kosovo en del af den løsning. Og når vi sender udvisningsdømte til et fremmed land, så skal det være under standarder, vi kan stå på mål for. Men det er ikke meningen, at det skal være højere standarder end herhjemme.

Fængslet i udkanten af byen Gjilan i Kosovo, hvor Danmark vil sende op til 300 udvisningsdømte mennesker hen. /Foto Rasmus Flindt Pedersen

Det skal koste 1,5 milliarder kroner plus penge til ombygning. Hvorfor ikke bruge de penge i Danmark?

- Det er ikke et spørgsmål om enten-eller. Sandheden er, at de udfordringer, vi har med kapaciteten i danske fængsler, jo i meget høj grad handler om bemandingskrisen. Det forsøger vi at gøre noget ved, men det kommer til at tage en årrække at løse dem.

Hvis Kosovo ser så godt ud, vil man så sende flere indsatte til udlandet?

- Det tror jeg ikke, man skal afvise. Men vi skal holde øjnene på bolden. Ombygningen i Kosovo skal gennemføres, vi skal have de første indsatte derned og gøre det til en succes.

Hvad med danske indsatte?

- Det har vi ingen planer om. Det er for de udenlandske indsatte, og dem har vi desværre mange af.

