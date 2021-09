Hummelgaard: Lever med øget ulighed

Regeringen har i sit forståelsespapir lovet både vælgerne og sine støttepartier, at 'den stigende ulighed skal bekæmpes'.

Men nu understreger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at han godt kan leve med, at uligheden - i hvert fald på papiret - kan stige på grund af de reformer af blandt andet dagpenge, som regeringen forsøger at få gennemført for at få flere i arbejde.

Det siger han i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

Enhedslisten har allerede meldt ud, at partiet vil mindske uligheden markant målt på den såkaldte gini-koefficient, der er den mest almindelige måde at registrere ulighed i samfundet på.

Men hvor Enhedslisten vil have reduceret gini-koefficienten med fjerdedel af de seneste 30 års stigning, så ser Peter Hummelgaard langt mere afslappet på ulighedsmåleren forud for reform-forhandlingerne:

Godt for helte

- Kan regeringen leve med, at reformerne vil øge uligheden?

- Det kommer an på, hvad det er. Tag nu modregning i arbejdsindkomst, for eksempel til corona-helte: det vil øge uligheden målt på gini med 0,4 procent. Det ville jeg godt kunne leve med. Det kan jeg love dig for, siger Peter Hummelgaard.

- Du kan godt leve med, at uligheden stiger på grund af jeres reformer?

- Ja, fordi mange af de mennesker, det vedrører, ligger i de nederste indkomstgrupper, og de vil opleve en forbedring. Man kan bekæmpe uligheden på alle mulige måder, men du kan ikke reducere det til et spørgsmål om gini-koefficent alene.

Regeringens reform-udspil går stort set i nul, når det gælder gini-koefficienten. Det vil sige, at udspillet hverken øger eller sænker uligheden.

