Hummelgaard: Partier kendte til manglende fængselspladser

Forligspartierne i flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fra 2021 er løbende blevet orienteret om den alvorlige situation i de danske fængsler.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Hverken min forgænger eller jeg har lagt skjul på, at Kriminalforsorgen står i en meget vanskelig situation, siger han.

Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har over for TV 2 anklaget regeringen for at have tilbageholdt information om alvoren af situationen i det danske fængselsvæsen.

Kriminalforsorgen lagde ifølge TV 2 i november en kriseplan, der indebærer lukningen af 80 fængselspladser på grund af manglende personale.

Lukningen er godkendt af Justitsministeriet, men De Konservative og SF hævder, at de ikke er blevet orienteret om planen.

Annonce:

- Forligskredsen blev i september sidste år orienteret af min forgænger om den aktuelle og svære situation i Kriminalforsorgen, siger Peter Hummelgaard.

Det gælder ifølge ministeren også den forsinkede genåbning af Køge Arrest. Den har været lukket i en periode, fordi man har arbejdet på at udvide den til 60 fængselspladser.

Formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, mener ikke, at han er blevet orienteret om den kritiske situation i fængslerne.

- Jeg har ingen erindring om, at vi har fået at vide, hvor alvorligt det står til i Kriminalforsorgen, siger han.

Der er sat tiltag i søen for at afhjælpe problemet. Blandt andet vil regeringen leje 300 fængselspladser i Kosovo.

Planen har været længe under opsejling, men den mangler at blive endeligt ratificeret af parlamentet i Kosovo. Peter Hummelgaard forventer stadig, at det bliver til noget.

- Vi arbejder stadig ud fra, at det bliver realiseret, så hurtigt som det kan lade sig gøre, siger han.

Annonce:

Morten Messerschmidt er som en del af forligspartierne tilhænger af aftalen. Han ser dog gerne, at man øger indsatsen for at få planen realiseret.

- Jeg tror, det handler om penge. Det er meget dyrere i danske fængsler end på Kosovo eller i Balkan,. Jeg tror, det handler om at give dem et bedre tilbud, siger han.