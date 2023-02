Hun er fortid: Færdig som næstformand i Nye Borgerlige

Så gik den ikke længere.

Henriette Ergemann er ikke længere næstformand i Nye Borgerlige.

Hun har nemlig selv trukket sig fra posten, skriver hun på Facebook.

'Som I nok allerede har læst i medierne, så trækker jeg mig som næstformand for Nye Borgerlige,' skriver hun i opslaget.

Blev ikke væltet

Hun skriver desuden, at den seneste uge har været 'hård for hende, hendes familie og partiet', og at det aldrig var hendes mening at skade partiet.

'Jeg er en holdspiller ind til benet, og det sidste, jeg ønskede, var at skade partiet, og at nogle gamle udtalelser står i vejen for det vigtige arbejde, vi har for et friere Danmark.'

Hun afviser også, at hun skulle være blevet væltet.

'Beslutningen er min, og jeg er ikke blevet væltet af hovedbestyrelsen, hvilket slet ikke er muligt, da jeg er valgt af medlemmerne,' skriver hun.

Annonce:

Vilde kommentarer

Ergemann lægger heller ikke skjul på, at medieopmærksomheden omkring hende, siden hun fik posten, har været hård.

'Dog vil jeg ikke lægge skjul på, at presset fra medierne har været massivt og ødelæggende for mig,' skriver hun i opslaget.

Det kommer i kølvandet på, at flere medier de seneste par uger har gravet et væld af kontroversielle kommentarer frem fra hendes nære fortid.

B.T. kunne blandt andet berette, at hun tidligere havde skrevet, at hun oplevede spontane blødninger, når hun var sammen med vaccinerede personer.

Og kort efter kunne Ekstra Bladet så afsløre, at hun i 2021 skrev, at Karen Hækkerup, tidligere general sekretær i Unicef, skulle 'i fængsel for mord på uskyldige børn'. Hun anklagede desuden den forhenværende sundhedsminister Magnus Heunicke for at få saltvand i årerne i stedet for en vaccine, og at hun 'så frem til retsopgøret'.

Syge Borgerlige: Så vild er flugten

Annonce:

Derudover havde hun kaldt Søren Pind 'rablende sindssyg' og 'klamme stodder' samt insinueret, at han ville tage coronavaccinen, 'hvis han kunne få den analt'.

En udtalelse, som minoritetsordføreren i Alternativet, Christina Olumeko, mente tenderede homofobi.

Fredet af Boje

Henriette Ergemann blev valgt som næstformand med et overtal af stemmer på Nye Borgerliges ekstraordinære landsmøde 7. februar, hvor Lars Boje Mathiesen også blev valgt som formand for partiet.

Den nye næstformand i Nye Borgerlige, Henriette Ergemann, gemmer på en nær fortid med en række kontroversielle kommentarer. Blandt andet har hun anklaget den tidligere minister Karen Hækkerup for 'mord på uskyldige børn' Lars Boje ville ikke tage endegyldig afstand til Ergemanns kommentarer. Han lagde dog vægt på, at 'det var en retorik, han ikke ville have brugt'.

Netop Lars Boje fredede i sidste uge Henriette Ergemann som næstformand.

- Henriette Ergemann er valgt til posten af Nye Borgerliges medlemmer, og derfor bliver hun selvfølgelig ved med at være det, udtalte Lars Boje til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Men hun har sagt, at hun er ked af det, og at hun fortryder. Og det med at erkende, at man har skrevet noget, som man fortryder, det synes jeg faktisk bare er en god menneskelig egenskab.

Annonce:

Undskyldte på Facebook

Henriette Ergemann beklagede i sidste uge sine 'uhensigtmæssige kommentarer' i et Facebook-opslag.

Hun skrev samtidig også, at hun forventede at fortsætte i sit hverv som næstformand i partiet, og at hun håbede, at hun kunne 'bevise sit værd'.

'Det er jeg ked af, og jeg vil gerne undskylde. Og jeg vil gøre mit ypperste for at vise, at jeg er værdig til den enorme tillidserklæring, som Nye Borgerliges medlemmer viste mig ved at vælge mig som deres næstformand ved det ekstraordinære årsmøde i sidste uge,' skrev Ergemann blandt andet.

Men sådan skulle det altså ikke gå.

Læs hele opslaget her:



Dansk politiks vildeste svinere: 'Dum som et bræt'