Hun er orlovs-dronningen

Kommunerne

Et medlem af en kommunalbestyrelse får et fast vederlag på 89.314 kr. årligt.

I kommuner med et indbyggertal på over 80.000 indbyggere udgør vederlaget dog 107.178 kr., og i

Københavns Kommune udgør vederlaget 125.039 kr.

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under ti år boende i hjemmet, får et tillægsvederlag, der udgør 13.819 kr. årligt.

Derudover er der tillæg at hente for arbejdet i de udvalg, byrådsmedlemmerne sidder i.

Regionerne

Et medlem af regionsrådet tjener 107.534 kr. årligt.

Har medlemmet et eller flere børn under ti år boende i hjemmet, giver det et tillægsvederlag på 13.819 kr. årligt.

Der kan desuden være tillæg at hente for udvalgsarbejde i regionsrådene.