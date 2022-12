Hun kan gøre som hun vil

Politisk kommentator Hans Engell svarer hver uge på spørgsmål fra læserne.

Går du og tumler med et politisk spørgsmål, så send det til Hans Engell på engell@eb.dk.

Jeg synes, Helle Thorning-Schmidt optræder uværdigt Hun er tidligere statsminister, og man skulle forvente noget værdighed og klogskab som hos Poul Nyrup og Anders Fogh.

Helle Thorning klæder sig provokerende under VM i Qatar. Hun mener åbenbart, at hun alene af alle skal bekæmpe det islamiske mørke ved at rende rundt med flagrende hår og LGBT-kluns.

Hvem har bedt hende om det? Hvem betaler hendes rejser? Kan man opføre sig sådan som tidligere statsminister?

Johannes Rasmussen, Korsør

Kære Johannes

Ingen har, så vidt jeg ved, bedt Thorning om at rejse.

Hun er vist formand for en eller anden LGBT-komité og en underafdeling i DBU om kvindefodbold, men har ellers ingen officielle titler i DBU, der gør hende til talskvinde for foreningen.

Jeg ved ikke, hvem der betaler hendes rejse, og Helle Thorning er for længst stoppet i politik, og hun kan - som alle andre borgere - gøre, som hun vil.

Nyrup har valgt at bruge meget af sit liv på at hjælpe psykisk syge. Respekt. Fogh har skabt en erhvervskarriere. Respekt. Og Lars Løkke laver et nyt parti. Flot.

Helle Thorning er grebet af en feministisk bølge og alt med LGBT-personer og pride-parader, og hun bruger sig selv som reklamesøjle for det hele. Det er jo osse i orden.

Tidligere statsministre er jo ... tidligere.

Venlig hilsen Hans

Det er Løkkes helt egen skyld

Arkivfoto: Ernst Van Norde

Jeg synes, Lars Løkke Rasmussen virker, som om han har opgivet at komme i regering. Har han tabt slaget?

Hans-Henrik Koch, Snekkersten

Kære Hans-Henrik

Det eneste, Løkke har tabt, er rollen som tungen på vægtskålen.

Og det er hans égen skyld, fordi han som indenrigsminister ikke fik ændret den regel, hvorefter den røde side lige fik det afgørende 90. mandat pga. valgregler.

Løkkes Moderaterne blev med 16 mandater Folketingets tredjestørste parti. Ret imponerende! Men jeg tror ikke, han kommer i regering.

Partiet kan blive en central aktør i vigtige reform-forhandlinger. Og så kan han bruge tiden til at styrke sin nye folketingsgruppe og opbygge en partiorganisation.

Venlig hilsen Hans

Ingen vil savne de radikale

Arkivfoto: Jonas Olufson

Vil en SV-regering ikke blive ret manøvredygtig? Personlig tror jeg, at Mette Frederiksen hellere vil have corona en gang om måneden end sidde i regering med de radikale.

Det samme tror jeg gælder for Jakob Ellemann og Lars Løkke.

Hans Mortensen, Kastrup

Kære Hans

Jeg tror, du har ret i begge spørgsmål – bortset fra din teori med med coronaen.

Sandheden er jo, at ingen vil savne de radikale i en regering. Absolut ingen.

Venlig hilsen Hans

En vej til misbrug

Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Er det af frygt for at tabe ansigt, at et stort flertal af danske politikere fastholder et forbud mod hash? Det bliver jo legaliseret flere og flere steder.

Det virker stivnakket og står i skærende kontrast til al faktabaseret viden.

Hvorfor tror du, det er så vigtigt at fastholde et forbud, der giver gangstere milliarder, og politiet opgaver, de ikke har løst i mere end 50 år.

Axel Doberhuus, Køge

Kære Axel

Svaret er, at et flertal i Folketinget vurderer hash som portalen til fortsat og øget stofmisbrug og indgangen til hårde stoffer.

Venlig hilsen Hans

