Hun må klare sig selv

Der er ingen hjælpende hånd til Inger Støjberg fra Venstre.

Hun får godt nok ros med på vejen af gruppeformand Karsten Lauritzen (V) for det store arbejde, hun i årevis har gjort for partiet, indtil hun for knap et år siden forlod rækkerne.

Men de pæne ord bliver ikke fulgt op med kolde kontanter.

Karsten Lauritzen slår nemlig fast, at partiet ikke kommer til at hjælpe Inger Støjberg, når hun efter nytår formentlig står uden indtægt.

- Vil Venstre bidrage til en form for underhold - hjælpe hende med at klare det økonomisk?

- Det er en rigtig hård beslutning, men jeg er nødt til at sige, at det ser jeg ikke som Venstres opgave. Jeg er sikker på, at Inger Støjberg er en stærk person.

- Har de hårde privatøkonomiske konsekvenser indgået i jeres drøftelser?

- Det er noget, der ligger alle på sinde. Men igen - dem, som har et ansvar som politikere lokalt, regionalt eller her på Christiansborg: Vi laver lovene. Loven og praksis er klar, så må vi tage konsekvenserne af det, fastslår han.

Støjberg efter dommen i Rigsretten. Foto: Anthon Unger

Karsten Lauritzen udtaler sig til pressen efter Venstres gruppemøde, hvor Inger Støjbergs skæbne blev beseglet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Dobbelte standarder

Karsten Lauritzen langer dermed mere eller mindre subtilt ud efter Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, fordi de to partier ikke vil erklære Støjberg uværdig.

- Nogle vil anklage os i Folketinget for at have dobbelte standarder, når vi nu for få år siden har stemt for, at hvis du som kommunalpolitiker får en ubetinget fængselsstraf, så ryger du ud af byrådet og kan ikke længere lave lokalpolitik, at så skal det ingen konsekvenser have, hvis man bliver idømt ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

- DF og Nye Borgerlige opfører sig hyklerisk i den her sag?

- De må forsvar og forklare, hvad de mener. Det er ikke min opgave. Jeg fortæller, hvad Venstre mener. Så må vi have en debat i Folketingssalen omkring det, siger han.

Ekstra Bladet har konfronteret Dansk Folkeparti med anklagerne om hykleri og dobbeltstandard.

Inger Støjberg bliver formentlig smidt ud af Folketinget 21. december, når hendes værdighed skal til afstemning i Folketinget.

Det står klart, efter Venstre i dag har meddelt, at partiet vil stemme for, at deres tidligere partifælle er uværdig til at have en plads i den lovgivende forsamling, fordi hun i mandags fik 60 dages ubetinget fængsel af Rigsretten.

Hun er dømt, fordi hun ikke lyttede til de mange advarsler, hun fik fra embedsværket. Støjberg insisterede på at skille asylpar ad uden undtagelse og dermed snyde dem for individuel sagsbehandling og partshøring.