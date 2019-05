- Hun sætter dem skakmat

Mette Frederiksen sætter sine kritikere skakmat.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter S-formanden har delt et billede af sin egen hånd med ilagt drop og skrevet, at hun er blevet nødt til at melde fra til debatter med Lars Løkke Rasmussen pga. sygdom.

- Hun sætter dem, der har kritiseret hende skakmat. Og hun efterlader dem i latterlighedens skær - også selvom visse af dem nu mener, hun bør have begrundet sine afbud med sygdom. Men til det er der jo bare at sige, at det ikke påhviler nogen med det samme at skulle udpensle over for hele verden, hvis man eksempelvis ligger med tyndskid, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Mette F. syg: Deler billede med drop i hånden

- Og så har det så åbenbart været så alvorligt, at hun skulle på hospitalet. Jeg synes sådan set, det er meget smart af hende at lægge det billede ud. Og også at det kun er af hendes hånd; så det ikke kommer til at ligne et bevidst forsøg på at få medlidenhed, lyder det fra den politiske kommentator.

Flere fremtrædende Venstrepolitikere, herunder folketingsmedlem og erhvervsordfører Torsten Schack, har de seneste dage spekuleret i, om Mette Frederiksens afbud til dueller mellem hende og Lars Løkke Rasmussen har bundet i manglende lyst eller mod fra S-formandens side.

Man må forstå, at Mette Frederiksen tilsyneladende ikke havde lyst eller tid til at debattere pension til nedslidte danskere med @larsloekke i aften på TV2. Godt vi har en statsminister der er klar til at tale konkret politik, når @Spolitik hellere vil bluffe #dkpol — Torsten Schack (@Torstenschack) May 5, 2019

Men med Frederiksens opdatering er den kritik nu afmonteret. Og kritikerne bør give en undskyldning til den socialdemokratiske formand, mener Henrik Qvortrup.

- Hvis jeg var Venstre-spindoktor, så ville jeg faktisk opfordre dem til at slette deres tweets og sige undskyld til Mette Frederiksen. Det skal man ikke være for fin til, siger Qvortrup.