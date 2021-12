Hun sejler i møgsager: Ny brandslukker for Bramsen

Efter godt to år med høj søgang hiver Socialdemokratiets top nu en af de mest erfarne gangere af stald.

Nu skal der styr på Trine Bramsen og Forsvarsministeriet. Ikke flere unødvendige skænderier med Forsvaret og medierne.

Derfor er Jakob Eldrup Lauesen en spindoktor af de gamle skole sat på sagen. Han har lært at holde sig ude af kameraerne søgelys. Både i overført og i bogstavelig forstand. Derfor er han ukendt i offentligheden.

Han er udset til at forbedre forsvarsministeren image og fremtoning frem mod folketingsvalget - og i tiden derefter, hvis Socialdemokratiet genvinder magten.

Jakob Eldrup Lauesen er en erfaren rådgiver med lang tilknytning til det socialdemokratiske projekt både nu og i de seneste ti år.

Blandt hans meritter findes en bedrift, som næppe var lykkes i dag, hvor Metoo-bølgen har forandret meget.

Overlevede sexchikane

Som særlig rådgiver for Carsten Hansen reddede han kastanjerne ud af ilden, da ministeren for by-, bolig og landdistrikter havde forulempet en partiansat sekretær, så det endte med en faglig sag om sex-chikane. Det afslørede Ekstra Bladet i november 2011.

Missionen lykkes og Carsten Hansen overlevede på posten indtil 2015, hvor Elsdrup så søgte ly hos lobbyisterne Rud Pedersen. I 2019 vendte han retur som rådgiver for skatteminister Morten Bødskov.

Også her har han høstet lutter intern anderkendelse i et ministerium, som ellers historisk har været plastret til med dårlig omtale. Han har fået Morten Bødskovs image og gode navn på ret køl, er opfattelsen, efter nødløgnen fældede ham som justitsminister under Thorning-regeringen.

Jakob Eldrup Lauesen trækker på et omfattende netværk i det røde Danmark. Og blandt de nære kontakter findes blandt andet Henrik Sass Larsen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Morten Bødskov da heller ikke udelt begejstret for at skulle afgive sin højtskattede rådgiver. Men sådan måtte det være i den sags tjeneste.

Når ned er op

Ekstra Bladet forstår, at Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen fostrede idéen om, at Jakob Eldrup nu indtræder som spindoktor for Trine Bramsen. Sådan er arbejdsgangen, lyder det, når man vurderer, at det er en god idé med en fastere hånd på rattet.

Trine Bramsens hidtidige rådgiver Josephine Ilchmann Jørgensen valgte selv at forlade Forsvarsministeriet frivilligt, understreges det. Den lange række af krisesager havde blot fyldt bægret op.

Med jobskiftet træder Jakob Eldrup egentlig et skridt ned ad rangstien. Morten Bødskov sidder nemlig i begge regeringens toneangivende udvalg for kooridnation og økonomi, mens Trine Bramsen kun er at finde i sikkerhedsudvalget.

I rådgiverkredsen er dette formalistiske faktum dog ikke af tungtvejende betydning. Her vejer anerkendelse af villigheden til at tage en faglig udfordring op langt tungere. Rådgiver-holdet under Mette Frederiksen domineres af korpsånd og veneration for det socialdemokratiske projekt.

Jakob Eldrup har ingen kommentarer til sit jobskifte. I et opslag på LinkedIn skriver han dog adskillige lovord om tiden hos Morten Bødskov, og tilføjer om sit nye job:

'Nu tager jeg hul på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, og de store dagsordner, der kører nationalt og internationalt. Jeg glæder mig til at dykke ned i udfordringerne sammen med forsvarsminister Trine Bramsen!'.

