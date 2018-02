Hun skal forhindre en storkonflikt

Overenskomstforhandlingerne mellem de offentlige ansatte og deres arbejdsgivere er gået i hårdknude. Nu er det op til én kvinde at redde Danmark fra den storkonflikt, der lurer i horisonten

72-årige Mette Christensen er ikke hvilken som helst kvinde.

Hendes primære opgave den næste måned vil være at forhindre en storkonflikt, der potentielt kan ramme hele den offentlige sektor i Danmark.

Mette Christensen er ansat som forligsmand ved Forligsinstitutionen. Hendes arbejde går ud på at få arbejdsgivere- og -tagere til at opnå enighed og skabe en overenskomst, som alle parter er tilfredse med. Hun bliver først sat i spil, når alle overenskomstforhandlinger er brudt sammen.

Mette Christensen blev uddannet jurist i 1970 og har arbejdet som forligsmand ved Forligsinstitutionen siden 1993. Inden hun blev ansat som forligskvinde, arbejdede hun som fuldmægtig i Sø- og Handelsretten, og senere blev hun udnævnt som dommer ved Sø- og Handelsrettens skifteret.

De sidste OK-forhandlinger er brudt sammen: Det sker der nu

Kan blive hentet af politiet

I forsøget på at mægle sig frem til en overenskomst har Mette Christensen nogle midler, hun kan tage i brug.

Hun kan for eksempel tvinge forhandlingsparterne til at møde op til mæglingsmøderne. Skulle de ikke dukke op af sig selv, kan hun i sidste ende få dem hentet af politiet.

Interaktivt element

Mette Christensen er ikke en dommer ved forhandlingsbordet, hun er en mægler. Hun forsøger at få fagforeninger og de offentlige arbejdsgivere til at give sig lidt undervejs, så de kan mødes på midten af de forskellige krav, og derved opnå en holdbar løsning.

En forligsmand har ikke ubegrænset tid til at mægle sig frem til en overenskomst. Mette Christensen har to gange 14 dage til at finde en løsning, og sker det ikke, må de offentlige ansatte gå på barrikaderne og strejke for mere i løn, betalte frokostpauser og lærernes arbejdstider.

Se også: Sygeplejere forbereder sig på strejke: Ikke alle vil kunne blive behandlet

Fejlede i 2013

Mette Christensens opgave den er den næste måned at forhindre, at store dele af den offentlige sektor bliver nødt til at lukke ned.

Alle hendes overtalelsesevner vil blive nøje overvåget, da det nødigt skal ende som i 2008, hvor pædagoger og sygeplejerske valgte at strejke efter mislykkedes overenskomstforhandlinger og mæglingsforsøg.

I 2013 blev forligsmanden indblandet i konflikten mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Lærerforening, da de to parter ikke kunne blive enige om en overenskomst. Det var Mette Christensen, der skulle mægle mellem de to parter, hvilket ikke blev en succes for hende.

De mislykkedes forsøg på at skabe overenskomst resulterede i, at lærerne blev lockoutet af deres arbejdsgivere i en måned, og de danske skolebørn ikke kunne modtage undervisning.

Spørgsmålet er så nu, om det vil lykkes for Mette Christensen at redde den offentlige sektor fra at lukke ned om en måned.

Få et overblik over forhandlinger og stridspunkter her.