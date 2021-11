Hun slettede central sætning for BBB: - Vi prøvede at omformulere den

Kontorchefen i Justitsministeriet fortæller, at de forsøgte at omformulere en sætning, som Barbara Bertelsen ville have ud af centralt dokument, så den alligevel kunne blive - men uden held

Der blev foretaget flere forsøg på at omformulere en central sætning, som Statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen - også kendt som 'BBB' - ville have slettet fra et afgørende regeringsdokument.

Det er netop kommet frem under afhøringen af kontorchef i Justitsministeriet Lisbeth Gro Nielsen. Det var nemlig hende, der efter ønske fra Barbara Bertelsen slettede sætningen fra coveret.

Sætningen, som Barbara Bertelsen fandt for 'følelsesladet', lød:

'En total nedslagtning inklusive af alle avlsdyr vurderes at være fatal for branchen'.

Men nu viser det sig, at Lisbeth Gro Nielsen faktisk forsøgte at komme med 'flere bud' på at omformulere sætningen sammen med afdelingschef i samme ministerium, Anne-Mette Lyhne Jensen, således at det faktuelle i sætningen stadig kunne fremgå.

Men altså uden held.

Oplysningen endte med at udgå helt fra dokumentet, der dannede grundlag for regeringens beslutning om at aflive alle mink på et møde 3. november 2020.

'Jeg tog bare imod'

Lisbeth Gro Nielsen bekræfter, at ændringen kom fra Barbara Bertelsen, hvilket hovedpersonen selv også fortalte under afhøringen af hende i sidste uge.

Efter afhøringen ville Barbara Bertelsen ikke svare på pressens spørgsmål.

- Hun synes, det var for følelsesladet til coveret. Der var et generelt ønske om, at hensynet til folkesundheden fyldte mere i den indledende vægtning i beskrivelsen af sagen, siger Lisbeth Gro Nielsen.

Rettens udspørger, Jakob Lund Poulsen, vil herefter vide, om ikke det var muligt at ændre formuleringen, så det indholdsmæssige aspekt af sætningen stadig fremgik i regeringscoveret.

- Anne-Mette og jeg forsøgte at lave forskellige formuleringer, som vi vendte med Johan (departementschef i Justitsministeriet, red). Men det endte med, at det blev slettet, det tog jeg bare imod.

- Vi prøvede internt at lave nogle bud på nogle omformuleringer, men den blev slettet, fortæller Lisbeth Gro Nielsen.

Barbara Bertelsen ville have central sætning slettet

Husker ikke nye forslag

Hun fortæller, at hun ikke konkret kan huske de forslag, de forsøgte at omformulere til.

- Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Vi forsøgte, fordi vi havde fået det fra Fødevareministeriet. Vi ville gerne være loyale og prøve at bevare noget af det.

- Vi prøvede at lave noget med, at det ville have meget omfattende konsekvenser, men jeg husker det ikke i detaljer. Det var et forsøg på at lande en mellemmodel, fortæller Lisbeth Gro Nielsen.

Hun bliver spurgt til, om hun havde det dårligt med i sidste ende at fjerne oplysningen helt.

- Det hele gik jo meget, meget stærkt. Under normale omstændigheder ville jeg gerne have haft tid til nogle clearingsrunder, så alle hele tiden er med på, hvilke ændringer, der bliver lavet. Det var der ikke tid til her.

Professor spærrer øjnene op: - Er det virkelig rigtigt?

Undrede sig meget

Den slettede sætning er gået igen i flere afhøringer og fortsætter med at være genstand for interesse i Minkkommissionen, fordi regeringen hele vejen igennem har fastholdt, at deres beslutning ikke var en nedlukning af minkerhvervet, og at en aflivning af alle mink ikke var det samme som at lukke hele erhvervet.

Dette var en direkte modstridende opfattelse i forhold til Miljø- og Fødevareministeriet, har et af ministeriets mest centrale vidner, afdelingschef Tejs Binderup, forklaret. Han har hele vejen igennem fastholdt, at sætningen var en vigtig oplysning at få med.

- Det undrede mig meget, at man tog den information ud af sagen. Det var vores klare faglige vurdering, at hvis man slog alle mink inklusive avlsdyr ned, kom branchen aldrig op at stå igen. Den danske branches fordel var avlmaterialet.

- Hvis man slår det ned, så er der ikke nogen branche, fortalte Tejs Binderup under afhøringen af ham.

