Hundeslagsmål på Borgen

Jesper Petersen (S) og Sophie Løhde (V), politiske ordførere, kalder hinanden for groteske i en ny omgang mudderkastning på hjemstedet for det danske folketing, Christiansborg

Hvad der startede med et Facebook-opslag fra statsminister Mette Frederiksen (S), er endt i et regulært hundeslagsmål mellem Venstre politiske ordfører Sophie Løhde og den politiske ordfører hos Socialdemokratiet, Jesper Petersen.

Mandag tog Mette F. forskere og coronaeksperter, der var blevet truet, i forsvar, men det klinger hult ifølge Løhde, da Socialdemokratiet tidligere selv er blevet afsløret i at true eksperter.

Det skete i Berlingske tilbage i februar.

- Selv om jeg er enig i, hvad hun skriver, er det en anelse mærkværdigt, at det parti, hun er formand for, leverer og demonstrerer nøjagtigt modsat opførsel over for nogle af landets forskere, siger Sophie Løhde til Ekstra Bladet.

- Når man skriver, at man ikke skal true og presse eksperter, er jeg enig, men hendes parti har gjort det gentagne gange. Derfor er det grotesk, at man står og ytrer sig på den måde, samtidig med at ens parti bruger den slags bølle-metoder.

- Der er vel forskel på at få dødstrusler og blive kaldt en 'pædofil jøde', som Allan Randrup Thomsen er blevet, end det som står i Berlingskes afsløring?

- Selvfølgelig er der det. Jeg har bare det grundsynspunkt, at man hverken skal true eller chikanere forskere. Derfor siger jeg, at jeg er 100 procent enig med, hvad hun skriver, men jeg så også gerne, at de selv levede efter det, siger Løhde.

'En skidtspand'

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Petersen, at han ikke mener, at det er statsministerens ageren, der er grotesk, men derimod Løhdes.

- Det groteske her er, at Venstre vil bruge den anledning her til at lave mudderkast i stedet for bare at stå bag og støtte op om forskerne og eksperterne.

- Statsministeren tager forskere, der er blevet truet, i forsvar, og så kvitterer Venstre med en skidtspand. Det er usagligt og desperat af Løhde, siger Jesper Petersen.

- Desperat i hvilken forstand?

- Jamen, at finde et eller andet at kritisere statsministeren for. Find dog noget politik, vi kan diskutere i stedet for at lave sådan noget mudderkast. Det er groft, synes jeg.

Ingen politik

Og derved er vi endnu gang havnet i en situation, hvor ledende politikere fra landets største partier har smidt deres politiske øjemed og i stedet taget boksehandskerne på.

- Havde det ikke bare været nemmere at vende den anden kind til?

- Det ved jeg ikke. Det må kommentatorer og spindoktorerer diskutere.

- Men der må være grænser for, hvad man skal finde sig i, synes jeg, og hvor usaglig en kritik kan være, før der bliver taget til genmæle.

