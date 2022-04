Hundredvis af ukrainere er blevet anholdt for at støtte Rusland

Ukrainske myndigheder har siden Ruslands invasion 24. februar anholdt næsten 400 personer alene i Kharkiv for at samarbejde med Rusland.

Det skriver AP fredag.

Nyhedsbureauet har delt en video af ukrainske sikkerhedsstyrker, der anholder en midaldrende mand i den nordlige storby for angiveligt at have rost Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Manden er ifølge AP en ud af hundredvis af mennesker, der er blevet anholdt, siden Ukraines parlament kort efter invasionen vedtog en lov, der gør det ulovligt at samarbejde med fjenden.

Mistænkte risikerer op til fængsel på livstid, hvis de bliver beskyldt for en række forhold. Det kan blandt andet være at samarbejde med russerne eller at vise støtte til Ruslands regering.

Det er uvist, hvor mange personer der på landsplan er blevet anholdt for forræderi, siden den nye lov blev vedtaget. Men en række menneskerettighedsfortalere siger til AP, at de også kender til 'dusinvis' af sager fra hovedstaden Kyiv.

Ifølge den ukrainske efterretningstjeneste SBU er der blevet indledt over 200 straffesager for kollaboration. Det oplyser lederen af Ukraines Sikkerhedsråd, Oleksij Danilov, til AP.

Han tilføjer, at der også er ved at blive oprettet et offentligt 'register af kollaboratører'.

Blandt de anholdte er angiveligt flere forretningsfolk, embedsfolk og medlemmer af Ukraines militær.

Ifølge AP beskylder ukrainske myndigheder blandt andet russiske sympatisører for at dirigere Ruslands artilleri som spejdere i det sydøstlige Ukraine under de igangværende kampe.

I Butja uden for Kyiv siger borgmester Anatol Fedoruk, at kollaboratører gav Rusland navnene og adresserne på flere ukrainske aktivister og embedsfolk, inden hundredvis af civile blev slået ihjel.

- Jeg så forrædernes henrettelseslister med egne øjne. Russerne vidste på forhånd, hvor de skulle hen, og hvem der boede hvor, siger han.

Ukraines jagt på kollaboratører er dog ikke uden problemer.

Ifølge Volodymyr Yavorskyy, der arbejder for en af Ukraines største menneskerettighedsgrupper, er der eksempler på, at folk bliver anholdt og forsvinder, uden at deres advokater eller familier bliver gjort opmærksomme på det.

Ifølge AP efterforsker FN's menneskerettighedskontor otte sager, hvor folk, der er blevet stemplet som prorussere, er forsvundet. Agenturet har også dokumenteret to ulovlige drab på mistænkte kollaboratører.

Selv om præsident Volodymyr Zelenskyjs regering nyder bred opbakning, så støtter visse russisktalende ukrainere invasionen. Det gælder særligt i Donbas.

Regionen er hjemsted for de to selvudnævnte prorussiske udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk.