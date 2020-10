Husker du 'Gramse-Frank?': Her er julefrokosten der hjemsøger overborgmesteren

Socialdemokratiets næstformand og overborgmester i København, Frank Jensen, bliver beskyldt for at krænke kvinder seksuelt via uønskede fysiske berøringer. Igen.

For det er ikke første gang, at overborgmesterens krænkende adfærd kommer i mediernes søgelys.

I julen 2011 kunne Ekstra Bladet afsløre, hvordan Frank Jensen til en julefrokost samme måned havde optrådt seksuelt chikanerende flere kvinder. En sag, der stadig spøger i Frank Jensens politiske liv.

Kvinder står frem med nye krænkelsesanklager mod Frank Jensen

Overborgmesterens adfærd medførte, at der juleaftensdag 2011, sammen med et 40 sider langt tillæg med læsestof til juleferien, landede en udgave af Ekstra Bladet med Frank Jensens grænseoverskridende opførsel på forsiden. Her fik han tilnavnet 'Gramse-Frank'.

Vi har besøgt arkiverne. Sådan så Ekstra Bladets forside ud 24. december 2011 med Gramse-Frank på forsiden

Ekstra Bladets afsløringer kom på baggrund af flere kilder fra Københavns Rådhus.

Irettesat af kommunaldirektøren

Ifølge oplysningerne havde flere kvinder følt sig så forulempet af overborgmesteren, at de havde samtaler med kommunens øverste direktør, Claus Juhl, om episoderne. I mindst et tilfælde måtte andre deltagere til julefrokosten træde til for at stoppe ham.

Sådan lød medarbejdernes beskrivelse af Frank Jensens opførsel Flere medarbejdere i økonomiforvaltningen fortalte i 2011 anonymt om julefrokosten, der kørte helt af sporet for Frank Jensen. Ved julefrokosten i festsalen på Københavns Rådhus var der en meget munter revy, hvor de ansatte parodierede blandt andet Frank Jensen. Der var russisk tema og vodkaen flød, da de 250 deltagere festede løs under rådhusets hvælvinger. Ekstra Bladets kilder fortalte blandt andet, at Frank Jensen slikkede en kvindelig ansat i øret, en anden blev slikket på halsen. Overborgmesteren dansede omklamrende og upassende med en ung, kvindelig ansat, og hvis kvinderne ikke ville danse videre, blev de holdt fast. Endelig havde overborgmesteren holdt en kvinde fast om hovedet og kysset hende. Frank Jensen var så pinlig og grænseoverskridende, at flere af hans nærmeste medarbejdere fra hans sekretariat forsøgte at få ham stoppet. Overborgmesteren valgte dog at ignorere medarbejdernes opfordring og fortsatte sin gramsefest. Mange kvindelige ansatte var især harme over, at Frank Jensen ikke, da afsløringerne kom, havde beklaget eller undskyldt over for de kvinder, der følte sig chikanet. Kvinderne følte sig også sat i en umulig situation i forhold til, hvordan de skulle håndtere deres oplevelser. – Det er jo svært at rejse en sag mod overborgmesteren. Det vil jo få betydning for ens karrieremuligheder på rådhuset, sagde en kilde dengang til Ekstra Bladet. Vis mere Luk

Kommunaldirektøren tog efterfølgende en alvorlig snak med Frank Jensen, hvor han irettesatte ham.

Kommunaldirektøren indskærpede over for Frank Jensen, at hans opførsel var helt uacceptabel. Det har de ansatte i økonomiforvaltningen fået oplyst af deres kontorchefer, fortæller kilder fra Københavns Rådhus.

- Vi fik også at vide, at hvis andre havde følt sig forulempet eller chikaneret af overborgmesteren, så skulle de gå til deres chef eller kommunaldirektøren.

- Hvis nogle ønskede at rejse en sag om sexchikane, ville der være opbakning til det, og hvis nogen havde behov for psykologhjælp, så kunne man få det, sagde en ansat i økonomiforvaltningen dengang til Ekstra Bladet.

Frank Klam holdt tungen for sig selv

Skete også en 2004

Allerede i 2011 var Frank Jensens grænseoverskridende opførsel ikke ukendt blandt medarbejdere rundt om ham.

I 2004, da han var folketingsmedlem, skete det ganske som i 2011. Ved en julefrokost, denne gang på Christiansborg, havde Frank Jensen været krænkende over for en ung, socialdemokratisk studentermedhjælper fra partiets analyseafdeling.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger førte episoden til flere alvorlige møder i partitoppen på Christiansborg, dog uden at det endte i et egentligt forlig med den forulempede, unge praktikant.

Dengang sagde Frank Jensen undskyld til kvinden, men forsøgte samtidig i medierne at negligere sagen.

– Jeg husker ikke præcis, hvad der skete. Men jeg har åbenbart fået sagt noget, hun blev fornærmet over. Jeg tror, at man kan sige, at jeg lod munden løbe og gav hende nogle komplimenter, som hun så bare ikke opfattede i den ånd, de var fremsagt, lød Frank Jensens forklaring.

