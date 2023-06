Hva' laver du her, Inger?

Det er ikke til at skære sig frem for kendisser og magthavere på det bornholmske Folkemøde.

Bare man går ud ad døren, står de der.

Ekstra Bladets udsendte er med fotograf netop trådt ud i virvaret fra vores særdeles ydmyge satellitredaktion med madrasser på gulvet og leverpostejmadder i køleskabet. Det er smalhals i mediebranchen.

Her møder vi de første (flinke) salondyr.

Skuespillerparret Rasmus Botoft og Lisbeth Wulff er i gang med at tage selfies med en flok sygeplejersker.

De ved bare ikke, hvor Inger Støjberg befinder sig. Faktisk har de heller ikke ledt.

Men det gør Ekstra Bladet. Vi leder efter Inger Støjberg.

Pakket program

Lederen af Danmarksdemokraterne buldrer mod de fine saloner og den magtelite, som efter hendes mening har for stor indflydelse på den førte politik.

Alligevel kan vi slå op i Folkemødets program og konstatere, at hun har et tætpakket program til elitens fest. En luftbro fra hovedstaden til Allinge er etableret. Så massiv er elitefaktoren denne weekend i juni.

Vi leder videre. Hvor er Inger?

Vi møder filosoffen Vincent Hendricks, der ved alt om bobler og taler hurtigere end de fleste. Måske de kender ham fra tv. Han har faktisk godt set Inger. Men det var i går.

- Bertel Haarder, har du set Inger?

- Nej, heldigvis. Nej, nej, nej. Det mente jeg ikke. Men jeg har ikke set hende.

På en bænk sidder den tidligere DR2-vært og grønne afgud, Connie Hedegaard. Sammen med en veninde med smarte briller. De har vist heller ikke set Inger.

Korstog

Ida Auken! DU ukronede dronning af partiskift.

- Har du da ikke besøgt hendes salon, spørger den unge Auken.

Stop lige!

Har Inger Støjberg simpelthen kørt sit kortstog ud på den mærkværdige afkørsel, at hun har omdøbt sit hvide partytelt til en salon. Ja, det har hun. Den er god nok. Når Inger Støjberg har fundet en hest, så rider hun den. Uden skam. Klare budskaber, derudad.

Endelig finder vi Inger Støjberg.

Okay, selvfølgelig har Deres udsendte snydt som tv-kokken og forberedt sig lidt hjemmefra. Vi har smugkigget i programmet.

- Der er helt sikkert et mere folkeligt sted, du kunne være lige nu - hvad laver du her?

- Jeg er ovre for at prøve at overbevise sådan nogle salondyr som dig om, at nu skal du melde dig ind i den virkelige verden.

- Er jeg et salondyr, det er en vild forklaring. Handler det ikke bare om, at du selvfølgelig har brug for eliten - hvorfor er du her ellers?

- For at ovebevise alle om, at man skal stemme på os. Folk, som de er flest, ikk'?

- Altså filosofferne og tænketankene?

- Ja, ja. Og dig. Du får en T-shirt, hvis du kommer over i vores salon, lokker Inger Støjberg.

Inger T-shirt. Er der mere folk i Folkemødet, end rygtet vil vide? Foto: Jonas Olufson

Fodlænken

En ung fyr danser rundt i bar overkrop. Han har allerede fået en T-shirt af Inger.

- Se der en fodlænke på, jubler Inger Støjberg.

Vi slutter selvfølgelig vores tur igennen 'Elitekøbing' med et besøg i Ingers midlertidige salon. Det skal ikke hedde sig.

Partiets nummer 2, Peter Skaarup, taler med et pensioneret ægtepar, der erklærer sig som stolte dele af folket.

Nu får I ikke mere for den 25-øre. Nu skal jeg ud og hygge mig med mine journalistvenner. De er nu så flinke - elite eller ej.