Hva' så, Hummelgaard: Lukker du eller ej?

Håbet er lysegrønt. Og de gode intentioner mange.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil lukke Pusher Street permanent. Men han vil ikke love noget. Og det bliver ikke i morgen.

Ekstra Bladet går ham på klingen. Hvorfor eksisterer voldsghettoen Pusher Street på 43. år?

- Vi er i gang med begyndelsen på enden for bandernes hærgen. På Christiania og på den lange bane i resten af samfundet, indleder Peter Hummelgaard.

Han roser christianitterne, som i denne uge kortvarigt lukkede gaden med blokader. Det er en nye situation, som gør en lukningen mere realistisk end hidtil, lyder det.

- Pusher Street befinder sig i en voldscyklus, som skader København og resten af Danmark. Vi arbejder sammen med christianitter, overborgmesteren og Københavns Kommune på en helhedsløsning, der gerne skal betyde, at vi permanent kan lukke Pusher Street.

Hele tiden

Konkret varsler Hummelgaard en ny bandepakke, der vil give politiet bedre juridiske muligheder for at bekæmpe 'den parasit, som banderne er på det danske samfund.' Regeringen har også planer om at bygge almennyttige boliger på Christiania.

- Du taler om helhedsløsninger, bandepakke og 'den lange bane'. Hvorfor lukker I ikke Pusher Street i dag - det kunne nogle christianitter finde ud af forleden dag?

- Pusher Street bliver lukket hele tiden. I løbet af det seneste år har politiet lukket den 100 gange. Man kan holde banderne og de kriminelle væk i en rum tid, men opbakningen blandt nogle lokale christianitter har gjort, at handlen bare rykker ud i sidegaderne. Den genopstår, når politiet ikke er i gaden længere. Derfor har vi behov for en helhedsløsning, hvor christianitterne selv er med til at tage ansvar.

Christianitter forsøgte sig i denne uge med hårdhændede metoder. Foto: Kenneth Meyer

- Bliver du den justitsminister, som lukker Pusher Street?

- Jeg vil gøre mit til at understøtte Københavns Kommune, politiet og de lokale christianitter i at få smidt den organiserede kriminalitet på gaden og få brudt den skadelige voldscyklus.

- Lukker du Pusher Street eller ej?

- Mange andre justitsministre har tidligere prøvet det. Det påpeger du selv. Man har prøvet at gå ind med en hærstyrke af politi, indtil man ressourcemæssigt ikke længere har kunnet. Det har jo vist sig at være en frugtesløs strategi.

Det arbejder vi på

- Nu arbejder vi på, at hele Christiania bliver forandret i sit udtryk og beboersammensætning. Der skal bygges nye boliger. Alt sammen med christianitterne selv, så de har et ansvar for ikke at holde hånden over de illegale aktiviteter.

- Igen: Lukke du Pusher Street?

- Vi arbejder sammen med kommunen og borgerne på Christiania på en helhedsløsning, så vi kan smide banderne på porten. Så ja, det arbejder vi på.

- Bliver du den justitsminister, som lukker Pusher Street?

- Det håber jeg. Men jeg vil ikke foregøgle nogen, at vi gør det i morgen permanent. VI gør det hele tiden. Men banderne er så velorganiserede og har så stor lokal opbakning, at de hurtigt genoptager den illegale handel. Derfor bruger vi tid på en helhedsløsning, slutter Peter Hummelgaard.

Afviser fri hash

En legalisering af hash kunne kvæle de kriminelles guldåre.

Sågar Hummelgaards københavnske partifæller tror på en form for legalisering, som det er sket flere steder i verden.

Men justitsministeren afviser den løsning.

- Regeringen har ingen planer om at legalisere hashhandel. Man skal være meget opmærksom på de skadelige virkninger. Især for helt unge mennesker.

- Man tager grueligt fejl, hvis man tror, en legalisering vil få bander og organiseret kriminalitet til at gå væk. Bandekriminelle har mange andre og betydelige indtægtskilder end hashhandel. De baserer i stigende grad deres indtægter på hårdere stoffer.

- Ingen tror vel, at bander og kriminalitet går væk. Men de tjener styrtende på hash. Hvorfor ikke prøve en legalisering på forsøgsbasis?

- Banderne tjener også styrtende på afpresning, kokain og salg af alle mulige typer stoffer. Så logikken har den brist, at det skulle få kriminaliteten til at gå væk. De skal bekæmpes med andre metoder, siger Hummelgaard, der dog åbner for en dialog om bedre løsninger for smertepatienter, som i dag er henvist til det kriminelle marked.