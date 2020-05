Hvad har du gang i, Fogh?

Den tidligere statsminister får prygl, fordi han har ansøgt og fået andel i statens krisekasse. To selvstændige forklarer, hvordan de klarer krisen uden hjælp

Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens beslutning om at søge lønkompensation fra staten møder massiv kritik på sociale medier og blandt Ekstra Bladets læsere.

Som tidligere fortaler for minimalstaten med klækkelig millionindtægt, modtager af ministerpension og som brav liberalist burde han klare sig igennem coronakrisen uden hjælp fra det offentlige, lyder det.

Ekstra Bladet afslørede lørdag, at Venstre-manden har ansøgt om næsten 100.000 kroner fra de statslige støtteordninger til dækning af lønudbetalinger. Heraf har han allerede fået udbetalt godt 83.000 kroner.

Vreden skyldes især, at Anders Fogh i årevis var en magtfuld statsminister, som dikterede selvstædigt initiativ og personligt ansvarlighed.

Klarer sig uden hjælp

Derfor falder Anders Fogh Rasmussen udstrakte hånd to selvstændige for brystet.

De klarer sig igennem krisen uden hjælp.

- Jeg forsøger at holde min forretning kørende uden at søge kompensation, fordi jeg synes, at kompensation skal gå til dem, som har brug for det, siger Kåre Bach Kristiansen, der indtil krisens indtog levede af at lave organisations- og strategiudvikling med hjælp fra legoklodser.

Han har lagt forretningen om og lever nu at andre opgaver inden for kommunikation. Det samme burde Fogh.

- Har Anders Fogh ret til pengene? Ja, han har sikkert nedgang. Men en mand af hans kaliber burde fokusere på at gøre som os andre. Jeg sælger andre ydelser nu. Det burde han bruge sin tid på i stedet for at tænke på, hvordan man kan få penge fra staten. Er man en sand liberalist, så er det det man burde gøre, siger han.

Stine Linnemann er selvstændig kunster og arbejder blandt andet med sociale projekter.

Hendes årlige beløb at leve for er ikke meget større end de 83.000 kroner, Rasmussen Global Consulting allerede har fået udbetalt.

Men da hendes 2020 er startet pænt, så finder hun det omsonst at bruge tid på at ansøge om støtte.

Det provokerer mig

At Fogh kommer med hatten i hånden udstiller hans dobbeltmoral, siger hun.

- Han udbetalte et overskud på 1,8 millioner kroner sidste år til sig selv. Det kunne han have ladet være med.

- Mange virksomheder kører sådan, at de hiver alt ud, når de har muligheden. Når der så er en krise, så har de ikke noget at stå imod med. Og så vil de pludselig gerne have penge fra fælleskassen, siger hun.

- Jeg har ikke så mange penge. Men dem jeg har, er jeg forsigtig med. Det provokerer mig, at folk som vader i penge vil have mere. Fogh får 50.000 kroner hver måned alene fra sin tid i politik. Det er jo ikke ligefrem fordi, han lider nød.

- Skyder du og andre ikke mod den forkerte - det er jo regeringen, som har indrettet hjælpepakken sådan, at han kan søge og få?

- Jeg synes, de skulle have lavet hjælpepakker mere socialt ansvarligt og bæredygtigt. Men det er jo svært at finde den perfekte løsning. Jeg havde nok foretrukket noget mere borgerløn-agtigt, så alle blev grebet. Det er omkostningfuldt at søge om hjælp - det dem som allerede har, der får hjælpen, siger Stine Linnemann.

Støtte fremfor fyringer

Over for Ekstra Bladet forklarer Anders Fogh Rasmussens medarbejder i en skriftlig kommentar, at han skam selv også har mærket krisen kradse.

'Vi har valgt at benytte ordningen fremfor at fyre medarbejderne. Anders Fogh Rasmussen vil selv bære en betydelig del af tabet som følge af corona-krisen.'

Anders Fogh Rasmussen er ikke den eneste, som har fået ørene i maskinen for sin agerende under krisen.

Landets rigeste mand´, Anders Holck Povlsen, lagde sig ned og bad om tilgivelse, efter Ekstra Bladets afsløring af, at hans virksomhed nægtede at betale husleje.

