Hvad sagde vi, Ellemann?

'Det føltes helt rigtigt', da Jakob Ellemann-Jensen vendte tilbage til Forsvarsministeriet, men nu, efter tre uger, har han fundet ud af, at han alligevel ikke klar til at være forsvarsminister. Hvad siger det om hans dømmekraft, ville Ekstra Bladet gerne vide, da Ellemann og hans efterfølger holdt pressemøde

Ellemann blev advaret igen og igen om, at opgaven var for stor, men lyttede ikke. Nu må Troels Lund Poulsen atter rydde op efter sin formand

For præcis tre uger siden erklærede Jakob Ellemann-Jensen, at det 'føltes helt rigtigt', da han kørte ind i Forsvarsministeriet og satte sig i stolen efter et halvt års stress-sygemelding.

I interviews med tv-stationerne gjorde han alt for at overbevise danskerne om, at han var klar til den store og svære opgave som forsvarsminister.

Men det var han så ikke alligevel.

Det viser sig, at opgaven er for stor - præcis, som han var blevet advaret om igen og igen. Således kan den samlede politiske kommentator-stand nu stå og råbe: Hvad sagde vi?

På dagens pressemøde kredsede journalisternes spørgsmål sig også om, hvordan Ellemann-Jensen kunne tage så meget fejl - og hvad det siger om hans dømmekraft.

Annonce:

- Det siger om min dømmekraft, at jeg ikke vil træffe forhastede beslutninger, og at jeg har brug for at kende de spørgsmål, jeg svarer på, inden jeg svarer på dem. Herunder også det med at komme tilbage, svarede Ellemann på pressemødet.

- Konstateringen var efter kort tid, at nej, det kunne man ikke. Havde det været bedre, hvis jeg havde kunne se det fra starten af? Ja, det havde det da. Men altså, livet leves nu engang forlæns, og det forstås baglæns, lød det videre.

Træls stoleleg

Jakob Ellemann-Jensen har dermed atter budt op til en stoleleg, som Troels Lund Poulsen ellers lige jublede over var slut.

Således bytter de to roller, så Ellemann-Jensen bliver økonomiminister, mens Lund Poulsen igen skal klare alle møgsagerne som forsvarsminister.

Det var da heller ikke ligefrem, fordi sidstnævnte så særligt glad ud på dagens pressemøde i Forsvarsministeriet.

Lund Poulsen var derimod grå i ansigtet under hele seancen og kunne ikke med overbevisning få sagt de ord, der stod på hans papir om, at han glædede sig.

Annonce:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været her før. Det er faktisk her, jeg har tilbragt det meste af den tid, vi har siddet i regering, og derfor er jeg også glad for, at jeg – når det nu er, som det er – kan udfylde en rolle i Forsvarsministeriet, lød det lavmælt fra Troels Lund Poulsen.

Ingen friske ørne

Til sidst blev Ellemann-Jensen ligeledes spurgt, om han stadig er syg.

- Nej, jeg er frisk som en havørn, lød det.

Helt så brusende friske så hverken Ellemann eller Lund Poulsen dog ud.