Hvad sker der, Kaare?

I oktober lød det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S), at han var klar til at sørge for, at udenlandske sosu-hjælpere nemmere kunne få arbejdstilladelse. Men otte måneder senere er der intet sket

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) har tilsyneladende ikke alt for travlt.

Således går det ikke ligefrem stærkt med at få sat flueben ved nogle af de sager, der ellers stod 'øverst' på ministerens to-do liste.

I oktober sidste år lød det eksempelvis fra ministeren, at det ikke giver mening, at udenlandske sosu-hjælpere ikke kan få arbejdstilladelse, når sosu-assistenter kan.

Ekstra Bladet 25. oktober 2022

Der har nemlig været flere eksempler på velintegrerede sosu-hjælpere, der er blevet smidt ud af landet, fordi sosu-hjælper ikke fremgår på listen over jobs, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Og det skulle altså laves om, lød det fra Kaare Dybvad Bek (S) i oktober.

Han strakte sig faktisk så langt som til at sige, at det var noget af det første, han ville tage fat på, hvis han blev minister igen. Det blev han som bekendt i december.

- Logikken har været hidtil, at det var for dem, som var mest specialiserede. Jeg synes sådan set, det ville være en god idé at have sosu-hjælperne med på positivlisten. Hvis jeg skal lave det samme efter valget, så vil det være noget af det første, jeg vil tage fat på, også med de rekrutteringsproblemer i sundhedsvæsenet som vi har i dag, sagde Kaare Dybvad Bek til Ekstra Bladet i oktober.

Det haster - men intet sker

Og eftersom Finansministeriet skønner, at Danmark i 2030 mangler over 17.000 sosu'er, skulle man tro, at det hastede.

Men nu siger kalenderen juli, politikerne er gået på ferie, og der er ikke sket noget som helst siden oktober. Det kan Ekstra Bladet konstatere, da avisen ringer til ministeriet for at høre, hvordan sagen skrider frem.

Således lyder det i en skriftlig udtalelse fra Kaare Dybvad, at 'det giver god mening at se på' sagen.

Altså nøjagtigt samme status som i oktober.

'Der er mangel på hænder i plejesektoren, så det giver god mening at se på, om social- og sundhedshjælpere skal inkluderes på positivlisten. Det indgår derfor i regeringens aktuelle overvejelser,' lyder det fra ministeren i et skriftligt citat.

Velintegrerede sosu'er smidt ud

Positivlisten gør det muligt at få arbejds- og opholdstilladelse som udenlandsk statsborger med den rette uddannelse, hvis Danmark mangler arbejdskraft inden for det område.

Ekstra Bladet kunne eksempelvis bringe historien om nigerianske Saadah, der arbejdede fuld tid som aftenvagt på et plejehjem, men skulle forlade landet, fordi hun var blevet skilt fra sin danske mand og dermed havde mistet sit opholdsgrundlag som familiesammenført.

Men havde hun haft uddannelsen som sosu-assistent og ikke sosu-hjælper, så måtte hun gerne være blevet her, fordi sosu-assistent står på positivlisten, mens sosu-hjælper altså ikke gør.

Problematisk

Og ministerens manglende handling kan næppe skyldes, at problemerne med mangel på arbejdskraft inden for plejesektoren er blevet mindre - eller at velintegrerede sosuhjælpere er stoppet med at blive smidt ud i mellemtiden.

Fagbladet FOA har således kunnet berette om flere sager med velintegerede sosuhjælpere, der ligesom Saadah har måttet forlade Danmark, fordi de har mistet deres opholdsgrundlag som familiesammenførte.

Men hvis sosuhjælper havde fremgået på positivlisten, måtte de gerne være blevet her.

- Det er fuldstændig problematisk, at mennesker, der er velintegrerede, har bestået danskprøven og er selvforsørgende, skal sendes hjem, fordi social- og sundhedshjælpere ikke er på positivlisten. Det er et håndtag, der er let at skrue på, når nu der er mangel på arbejdskraft, siger Helena Mikkelsen, forbundssekretær i FOA, til fagbladet.

- Jeg har fået meget fra Danmark, og jeg vil gerne bidrage ved at give noget tilbage. Jeg har en masse, jeg kan give tilbage til de ældre, der har brug for mig, sagde Saadah Uthman, inden hun blev sendt ud af landet i november sidste år. Foto: Ernst van Norde

Sløvt tempo fortsætter

Der er dog intet, der tyder på, at tempoet nu bliver sat op.

Tværtimod lyder det fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at sagen nu skal skifte hænder til et andet ministerium, nemlig Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

'Udlændinge- og Integrationsministeriet kan oplyse, at et initiativ om at udvide positivlisten for faglærte med social- og sundhedshjælpere forventes at indgå i det igangværende arbejde med at håndtere udfordringer i sundhedsvæsenet på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område. En eventuel justering vil kræve lovændring,' skriver ministeriet.

Måske-listen

Og hvis man havde forestillet sig, at det da måtte være relativt simpelt at tilføje et job til listen, så må man tro om igen. Man skal i den forbindelse hæfte sig ved den sidste linje fra ministeriet om, at det vil kræve en lovændring.

Det forholder sig nemlig sådan, at der ikke kun findes en positivliste, men også en liste over potentielle jobs, der kan komme på positivlisten. Og da sosu-hjælpere ikke er på måske-listen, så skal der altså en lovændring til for at få den på måske-listen, så den herefter kan komme på positivlisten.

Det fremgår af et svar, som ministeren har givet til Folketingets sundhedsudvalg i februar.

'I modsætning til, hvad der gælder for stillingsbetegnelsen social- og sundhedsassistent, fremgår den arbejdsfunktion, som indeholder stillingsbetegnelsen social- og sundhedshjælper, i dag ikke af bilag 1 til udlændingeloven. Det betyder, at social-og sundhedshjælpere i dag pr. definition ikke kan komme på positivlisten for faglærte,' har ministeren forklaret.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at udlændingeministeren er fodslæbende.

Som Ekstra Bladet kunne berette i starten af juni, har han heller ikke fået gennemført de ændringer af reglerne for familiesammenføring, som ellers også har stået 'øverst på hans liste' siden valget.

Heller ikke, selvom han i første omgang havde lovet, at hjælpen kom i foråret 2023.

- Jeg vil have det i høring her i foråret. Så det er jo meget kalenderfast, lød det fra Kaare Dybvad i januar.

Stadig ingen hjælp

Men da kalenderen så officielt skiftede fra forår til sommer 1. juni, var der stadig ingen hjælp på vej.

- Jeg ved ikke, om det er nogen trøst, men de andre ting, som står nedad på listen, har jeg jo ikke prioriteret før. Det er sådan set stadig det her, der står øverst på listen for mig, sagde Kaare Dybvad Bek i juni måned.

Og her turde ministeren heller ikke engang love, hvornår hjælpen så kommer.

- Jeg har fået at vide af min pressechef, at jeg skal stoppe med at sætte deadlines op for, hvornår man kommer med noget. Men jeg lover, at Ekstra Bladet er de første, jeg ringer til, når jeg har en løsning, lød det fra Kaare Dybvad i starten af juni måned.