Hvilken krise? Wammen holder kassefest

Danskerne har kriser nok at se til: Priserne stiger, velfærden er presset, og strømmen er dyr.

Men der er ét sted, hvor krisen ikke har ramt: Statskassen.

Det vælter faktisk ind med penge i finansminister Nikolai Wammens polstrede stats-portemonnæ.

- Man kan godt sige, at det går ufattelig godt for statskassen, siger cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation Sofie Holme Andersen.

- Statens økonomi er det, vi kalder 'overholdbar', hvis vi ser helt frem til år 2100. Den får altså flere penge ind, end den skal bruge, forklarer hun.

Overnormal profit

- Beskæftigelsen har aldrig været højere. Virksomhederne skovler penge ind på eksport. Langtidsledigheden er faldende, så staten sparer også på overførselsindkomster, og der kommer flere penge ind i skat.

Annonce:

Betalingsbalancen og den offentlige saldo har en fest. Og i sidste måned viste tal fra Nationalbanken, at der kom 52 milliarder mere ind i Wammens pengetank, end man havde regnet med. Og statskassens overskud for 2022 alene lød på svimlende 128 milliarder kroner.

Spørgsmålet er derfor, om staten for tiden scorer en 'overnormal profit' - for når virksomheder gør det, skal de nemlig punge ud.

- Er det, hvad man kan kalde 'overnormal profit'?

- Det kan man godt kalde overnormal profit. Vi har et større overskud lige nu, end vi plejer, siger Sofie Holme Andersen.

Paradoksalt

- Er det ikke paradoksalt, at danskerne kæmper med regningerne, mens deres skattekroner havner i en bugnende statskasse?

- Det er også et paradoks. Men en af grundene til, at statskassen ikke bare giver pengene ud igen, er jo, at vi skal passe på, at inflationen ikke løber løbsk. Lige nu puster danskernes eget forbrug faktisk ikke til inflationen. Det meste kommer fra energipriserne og dermed udefra, påpeger hun.

Annonce:

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt finansministeren, hvorfor danskerne ikke får mere ud af, at statskassen bugner, end de to milliarder fra inflations-pakken. Men Wammen henviser til sin partifælle Benny Engelbrecht.

Tisse i bukserne

- Fordi vi skal forhindre, at inflationen ikke stiger endnu mere. Og der er risiko for, at det bliver værre, hvis man sender penge ud. Det er lidt kedeligt at skulle sige, men man risikerer, at hjælpepakker er som at tisse i bukserne for at holde varmen.

- Har danskerne betalt for meget i skat, hvis statskassen får så mange penge ind?

- Man har ikke betalt for meget i skat, hvis man betaler det, man skal. Og man kan ikke vurdere det her ud fra indtægter i et enkelt år. Nu har der været dårlige resultater for pensionsopsparingerne sidste år, og det kan jo slå negativt ind på skatteindtægterne i år, påpeger Engelbrecht.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kasseeftersyn efterlyses

Helt usædvanligt har SVM-regeringen afvist at lave et såkaldt kasseeftersyn ved sin tiltrædelse.

Annonce:

Den slags plejer nye regeringer ellers at gennemføre. Det er altid sket med den begrundelse, at det er det mest fornuftige.

Men selvom SVM-regeringen rutinemæssigt omtaler sig selv som fornuften og ansvarligheden selv, har finansminister Nikolai Wammen afvist det lige præcis denne gang.

Råd til store bededag?

Og det undrer Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

- Det ville være en god idé at lave. Der er kommet flere penge ind, end man regnede med ved sidste kasseeftersyn. Og hvis der er flere penge, så kunne det jo for eksempel være, at man fandt ud af, at man ikke behøver at afskaffe en helligdag, siger hun.

Nikolai Wammen henviser til Benny Engelbrecht. Og han henviser til, at der laves tre økonomiske redegørelser om året, og at det er tilstrækkeligt.

De økonomiske redegørelser er der dog også lavet i alle de år, hvor de tidligere regeringer lavede kasseeftersyn.