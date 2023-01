- Hvis Venstre var en aktie, havde man solgt den for længst

Av, av, av.

I en spritny meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2 og Politiken står Venstre til at få det dårligste resultat nogensinde.

Var der valg i morgen, ville Venstre stå tilbage med sølle 8,8 procent af stemmerne. Den brede regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne styrtbløder ligeledes og får skåret hele 21 mandater af i den nye måling.

Ellemann har slugt store kameler. Og gået i seng med Løkke - den havde du nok ikke set komme Ellemann har slugt store kameler. Og gået i seng med Løkke. Ellemann svarede på kritikken i december

Danskerne har talt, og den store taber er Venstre i det brede regeringsprojekt er Venstre, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Hvis Venstre havde været en aktie, så havde man solgt den for længst. Det her gør bare nas. Det dårligste resultat nogensinde. Så kan de mene, at regeringsprojektet er nok så rigtigt, og de kan komme med alle mulige argumenter. Men sådan en måling taler sit klare sprog, siger han.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er utilfredsheden med, at regeringen vil afskaffe store bededag, som har kastet dem ud i en krise, vurderer Henrik Qvortrup. Foto: Henning Hjorth

Kan få konsekvenser

Det hæslige resultat kan blive alvorligt for både Venstre og regeringen, vurderer han. For Venstres bagland følger nøje med i målingerne.

- Hvis der er noget, der gør indtryk på et politisk bagland, så er det meningsmålinger – og i særdeleshed målinger, der aldrig nogensinde har været lavere, siger Qvortrup.

- Der skal ikke mere end to-tre målinger mere af den her slags til, før Venstre-medlemmer i baglandet kommer til at ryste på hånden. På sigt giver sådan en måling grobund for oprør og utilfredshed i Venstres bagland.

Hvor penibel en situation står Jakob Ellemann-Jensen i?

Annonce:

- Meget penibel. Han har sat alt sin personlige prestige ind på, at en bred regering var det rigtige. Han har stået på Venstres landsmøde og argumenteret for det foran hele baglandet. Nu sidder det samme bagland med tilbageholdt åndedræt og tænker, om han har bundet dem en historie på ærmet og overbevist dem om noget, der faktisk var forkert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Henrik Qvortrup er Ekstra Bladets politiske kommentator. Der skal ikke meget mere end to-tre dårlige målinger mere til, før det kan få alvorlige konsekvenser for Venstre, vurderer han. Foto: Jonas Olufson

Selvforstærkende virkning

Det er ikke sådan, at Jakob Ellemann-Jensens formandspost i Venstre er truet endnu. Men dårlige målinger kan have en selvforstærkende virkning, og sker det, så kan Venstre-formanden få det svært.

- Hvis baglandet begynder at udtrykke utilfredshed og snebolden ruller, så har du opskriften på noget, der potentielt kan true en formand. Også selv om han kalder sig vicestatsminister, siger Henrik Qvortrup.

Bededag bliver afskaffet

Regeringen står til at miste 21 mandater, og det må komme bag på dem, vurderer Henrik Qvortrup. Han finder det interessant, at der under valgkampen var stor folkelig opbakning til en regering over midten. Men nu indtræffer virkeligheden.

Annonce:

- Nu bliver regeringens politik ført ud i virkeligheden, og så blegner den romantiske forestilling om den brede regering. Hele projektet er blevet totalt underkendt, og det kommer til at få konsekvenser, hvis målingerne holder ved.

Men store bededag bliver ikke fredet.

Kommer målingen til at påvirke regeringens plan om at afskaffe store bededag?

- Nej, det tror jeg ikke. Store bededag bliver afskaffet. Hvis de giver sig på store bededag, så viser de, at de accepterer pression fra oppositionen, og så kan de lige så godt lukke og slukke, siger Henrik Qvortrup.