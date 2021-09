Lars Løkke Rasmussen erkender, at han er blevet væk arbejdet i Folketinget for at tage på tur i luksuscamper.

- Jeg er ved at starte et nyt parti. Det er i den forbindelse, man skal se min tur rundt i Danmark. Jeg tog rundt og besøgte danskerne, siger han.

- Men du har jo stadig et hverv. Hvorfor er du ikke på din post?

- Der var to møder. Der var ikke noget ekstraordinært eller sprængfarligt, hvor jeg tænke, det er meget vigtigt, jeg er der frem for en fra mit gamle parti, Venstre. Sådan fungerer det.

- Du var også på realitysejlads, er der en nedre grænse?

- Du får det til at lyde nederen. Der er den store forskel, at den tur før jul var på et tidspunkt, hvor jeg var i tvivl om, hvad skal jeg egentlig i politik?

- Det er to gange inden for et år, hvor du er blevet væk i en længere periode. Ville det ikke være nemmere at droppe den plads i Udenrigspolitisk Nævn?

- Jeg synes, jeg er en vigtig stemme i det nævn. Senest i august omkring evakuering i Afghanistan, hvor der gik udlændingepolitik i den. Regeringen sad på hænderne og brugte alt for lang tid på at lave danskerlisterne - altså hvem skal vi tage ud af Afghanistan.

- Jeg kan ikke referere fra møder i nævnet, men jeg kan sige, at jeg har brugt min ene plads i nævnet til at presse på for, at vi behandler folk ordentligt.

Hvor er din ære, Løkke?

Helt nøjagtigt missede Løkke to møder og en teknisk gennemgang i Udenrigspolitisk Nævn, det eneste udvalg løsgængeren er medlem af, erkender han.

Han var på campertur indtil 23. juni.

- Du har været commander in chief under den danske indsats som statsminister. 22. juni trak vi os ud efter 20 år - der kunne jo være opstået akutte problemer. Hvorfor var du ikke på broen?

- Jeg gjorde mig bekendt med dagsordenen og indholdet af det, som skulle diskuteres på det møde. Og det var ikke noget tema. Og det er jo trist, når vi kigger på det bagefter. Jeg vil ikke klandre regeringen. Jeg vil ikke deltage i personjagt. Koncerter, campingvogn og andet godt.

- Det efterretningsbillede regeringen formidlede til os andre tegnede jo ikke et billede af dét, som endte med at blive en meget dramatisk situation i august.

- Så du kalkulerede, at du ikke behøvede at være til stede?

- Man får informationer andre steder end ved et fysisk møde.

- Det kollektive billede i juni var alt andet end, at vi ville stå i en situation, hvor Taliban på superkort tid ville løbe det hele over ende.

- Så må det ærgre dig i dag, at du sad i den camper?

- Nej, det nævnsmøde har ikke spillet en trille i den sammenhæng. Mere seriøst: Alle har et ansvar for at have fejllæst situationen.

- Der var altså tre møder, mens du var væk ...

- Der var to møder og en teknisk gennemgang af den rapport om Syriens-børnene, som er et andet eksempel på, at jeg har brugt mit sæde i Udenrigspolitisk Nævn til at prøve og skabe et andet pres, end det mit gamle parti har gjort. Det har været skandaløst, så længe det tog at erkende, at vi har et ansvar for at hjælpe.

- Men den gennemgang var du så heller ikke til ...

- Det er også fuldstændig ligegyldigt. Den har jeg ikke brug. Jeg har indtaget stærke politiske positioner i sagen om de syriske børn.

Den tidligere statsminister har i forbindelse med sin campertur deltaget i YouTube-videoer for den østjyske campersælger Autocamp A/S, hvor hans forlag - Politikens Forlag - helt ekstraordinært har fået lov at leje camperen for 15.000 kroner.

- Er der ingen nedre grænse for, hvad du vil deltage i for ussel mammon?

- Hvor har du det med ussel mammon fra?

- Forlaget har betalt, men det er slet ikke en camper, man kan leje normalt. Du må da også have en eller anden form for ære?

- Jeg har ære. Og jeg har den i behold. Spørgsmålet om den camper skal du rette til din kolleger. I er jo allesammen ansat i JP/Politikens Hus, hvor mit forlag hører til. Jeg har ikke noget at gøre med det.

- Men du er da stillet op til videoerne?

- Jeg har tænkt meget over, hvordan man kunne følge op på den bog, jeg udgav sidste år. En bog som måske kunne fange interessen hos andre end de politiske nørder som du og jeg.

Lars Løkke fortæller om sin rundtur.

- Men der må da være en nedre grænse for, hvad du vil deltage i - du er tidligere statsmand?

- Hvis du synes, det er en nedre grænse at tale med danskerne.

- Jeg taler om videoerne. Det undrer mig, at du stiller op til de videoer?

- Det ved jeg ikke. Jeg overtager en autocamper. De gode folk spørger, om de må stille mig nogle spørgsmål, det har jeg det fint med. Ligesom jeg svarer på spørgsmål fra dig nu.

- Men du er vel ikke stillet op til de videoer for dine blå øjnes skyld?

- Jeg er stillet op, fordi det er forekommet mig helt naturligt, at det er en spændende måde at møde danskerne på. Det kan man bedømme relevansen af, når min bog kommer.

- Jeg har ikke anprist noget bestemt produkt. Hvis jeg har anprist noget, så er det camping. Det er en god form at komme rundt i Danmark på.

- Først var det reality over Atlanten. Nu en campertur. Kan det hele ikke blive for useriøst for en mand, som er ved at starte et nyt parti?

- Jeg synes, det er superseriøst. Men det må du bedømme, når bogen kommer. Jeg betragter den som helt instrumental ift. det, jeg har sat mig for. At forvandle et politisk mødested med 16.000 medlemmer til at politisk parti, siger Lars Løkke Rasmussen.

