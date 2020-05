Hvor er vaccinerne, Mette?

Danmark skal have en ny styrelse, der skal sikre samfundskritisk infrastruktur i krisesituationer - men i planen for den nye styrelse er vacciner ikke nævnt med et eneste ord.

Og det undrer SF’s formand Pia Olsen Dyhr, der har været meget kritisk over for statens salg af vaccineproduktionen i 2016.

- Jeg har tidligere i salen spurgt Mette Frederiksen ind til, om vi kan få vaccineproduktion tilbage på danske hænder. Arbejdet med vaccineproduktion bør være en helt afgørende del af at sikre os mod fremtidige pandemier, så det kan undre mig, at det er udeladt, siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelse.

Mette F.: Vacciner skal blive i Europa

Pia Olsen Dyhr peger på muligheden for at indgå et skandinavisk samarbejde. En ide tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen også har talt varmt for.

- Når en vaccine er klar på fremtidige pandemier, er jeg interesseret i, at den hurtigst muligt kommer til at redde danske liv. Det kræver jo en ret stor kapacitet og investeringer, og det er ikke noget, vi kan gøre over natten, så arbejdet – også hvis det kræver europæisk eller skandinavisk samarbejde – bør start allerede nu, siger Pia Olsen Dyhr og fortsætter:

- Vi må bare erkende, at vi ikke har haft tegnet den nødvendige sundhedsforsikring. Jeg tror desværre ikke, det er sidste gang, vi ser en pandemi. Tryghed om danskernes sundhed og sikkerhed kommer til at koste, men det er en pris, vi til hver tid skal kunne betale, siger hun.

Den nye styrelse forventes at være klar til august.

Ved du noget om salget af statens vaccinefabrik? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Mette Frederiksen blev også spurgt til det omstridte salg af statens vaccineproduktion - her er hendes svar. Video: Ritzau Scanpix.