Hvor mange ressourcer skal politiet bruge på omstridt islamkritiker? Politikere er uenige

Den kontroversielle islamkritiker Rasmus Paludan, som Ekstra Bladet for nyligt interviewede, kræver stor politibeskyttelse, når han drager ud i landets ghettoer for at demonstrere imod Islam.

Det har rejst spørgsmålet blandt folketingspolitikere om, hvorvidt politiet skal blive ved med at bruge ressourcer på ham.

- Der må være grænser for, hvor mange penge vi skal bruge på at passe på en person, der tydeligvis er en stakkel, en sølle nar, siger den politiske ordfører Karsten Hønge (SF) til TV2.

For nyligt var Ekstra Bladet med da Rasmus Paludan, der er stifter af partiet Stram Kurs, besøgte et boligkompleks på Heimdalsvej i Frederikssund.

Den politiske leder i Stram Kurs, Rasmus Paludan, mødte under en demonstration mod muslimer og indvandrere sidste søndag Heimdalsvejs beboere med denne hilsen. Til spørgsmålet om, hvorvidt han kan se sammenligningen med Hitler, svarer han, at han 'tager afstand fra nazisme', men at han 'ikke tager det så tungt', når folk sidestiller ham med nazilederen. Foto: Mogens Flindt.

Her blev der spyttet på ham, da Paludan råbte ukvemsord om muslimer, og havde medbragt blyanter og papir, så folk kunne komme og tegne profeten Muhammed.

Hen over sommeren har den stærkt islamkritiske Paludan besøgt flere ghettoområder i Danmark, og det foregår altid med et større politiopbud, for at undgå at Paludan bliver udsat for vold.

I denne uge var det boligområdet i Agervang i Holbæk, som fik besøg af den advokatuddannede Stram Kurs-leder. Ifølge TV2 blev der affyret kanonslag, kastet med æg og mindre sten efter Paludan.

Rasmus Paludans blå bog: Grundlægger og leder af det højrenationalistiske parti 'Stram Kurs'. Tidligere medlem af Venstre, siden Nye Borgerlige - som han trådte ud af i februar 2017, da han ikke mente, at partiet var indvandrer-kritiske nok - og efterfølgende det nationalistiske parti Dansk Samling. Han er midt i trediverne (vil ikke have sin nøjagtige alder offentliggjort) Uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008. Indehaver af eget advokatkontor i Københavns sydhavn. Stille op for Juni-Bevægelsen ved Europa Parlaments-valget i 2009. Blev ikke valgt ind. Står bag YouTube-kanalen 'Frihedens Stemme', hvor Stram Kurs' videoer bliver vist. Videoerne har mere end 5 millioner afspilninger.

Kovending

Over for TV2 afviser Rasmus Paludan 'at han bevidst opildner og provokerer', når han møder folk med gloser som 'muslimske tabere' og kalder profeten Muhammed for pædofil.

- Jeg har ikke fremprovokeret noget som helst, siger han til mediet.

I interviewet med Ekstra Bladet havde piben dog en anden lyd da Paludan skulle forklare, hvorfor han har udset sig lige præcis ghettoområder til sine demonstrationer.

- Vi gør det selvfølgelig for at provokere. For at skabe en konflikt, der viser, hvor voldsparate muslimer er. Jeg er ligeglad med deres trusler. Jeg synes, de er totale tabere, der ikke egner sig til at bo i Danmark, og jeg har nul respekt for dem, sagde Rasmus Paludan til Ekstra Bladet, da islamkritikeren besøgte Heimdalsvej.

Han var iført skudsikker vest under demonstrationen i Frederikssund. Paludan går også med overfaldsalarm og er ifølge ham selv under PET's bevågenhed på grund af trusler på de sociale medier, i telefonopkald og tilråb på gaden.

Demokratiets vilkår

Ifølge TV2 har der over de sidste to måneder været mindst 15 politiaktioner i forbindelse med Rasmus Paludans demonstrationer.

Til TV2 vil politiet ikke oplyse, hvor meget mandskab det kræver, men i Holbæk var mindst 30 uniformerede politibetjente til stede, ifølge mediet.

De Konservatives retsordfører Naser Khader siger til TV2, at politibeskyttelsen er en del af demokratiets vilkår.

- Det er jo demokratiets vilkår, at politiet og myndighederne en gang imellem må gå ind og beskytte ytringsfriheden. Og det gælder også Rasmus Paludan, uanset hvad man mener om ham, siger Naser Khader.

Karsten Hønge er lodret uenig, og mener, at det er spild af politiets ressourcer, og at folk efterhånden må have fattet pointen i Paludans 'groteske, latterlige udtalelser', siger han.

Ifølge TV2 har Rasmus Paludan planlagt at besøge 21 danske byer.