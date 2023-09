- Hvor skal jeg købe mit hash, Hummelgaard?

Det skal koste dyrt, at købe hash på Pusher Street.

Så hvorfor ikke bare købe hash alle andre steder, hvis man er kriminel?

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) præsenterede onsdag de første tiltag i kampen mod Pusher Street.

Her blev det fremlagt, at man i den nære fremtid vil kunne møde hårdere straffe, hvis man køber eller sælger hash på det kendte hash-gade.

Forstå de nye regler her:

Udsult efterspørgslen

Men er man hash-trængende, så er der håb. For tager man for eksempel en tur til Nørrebro Parken for at købe hash, så vil man kunne undgå dobbeltstraffen, som nu ellers bliver indført på Pusher Street.

Med en skærpet straffezone på Pusher Street, vil politiet kunne give hårdere straffe til dem, der handler eller besidder ulovlige stoffer. Foto: Jonathan Damslund

- Jeg skal bare forstå, hvorfor er det, at jeg ikke bare skal gå ned i Nørrebro Parken næste gang jeg enten skal købe eller sælge hash?

- Det skal du lade være med, fordi det er ulovligt.

- Det er det også på Christiania ...

- Ja, og politiet rykker også ud på Chiristiania.

- Folk bliver også taget derinde. Folk bliver også sigtet. Men vi har et behov for nu at give politiet det værktøj og den mulighed for, på en målrettet måde og i en afgrænset periode, at udsulte så meget som muligt af efterspørgslen inde på Pusher Street.

Ikke utænkeligt

Et værktøj, som ofte er blevet diskuteret i forbindelse med det ulovlige hash-salg, er legalisering af stoffet. På den måde vil man fjerne markedet fra banderne til staten.

- Hvad med at udsulte den ved at gøre det lovligt?

- Altså, en legalisering af cannabis og hash, det er en spændende diskussion. Det er for mig at se primært også en diskussion, der handler om sundhedsfaglighed, som må belyses på den måde.

- Og uanset hvor man i øvrigt står i diskussionen om, hvorvidt af cannabis skal legaliseres eller ej, så ændrer det ikke ved, at den organiserede kriminalitet, der foregår på Pusher Street, skal lukkes.

