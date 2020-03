Hvorfor fedter du for bankerne, Tulle?

Bankerne bør slippe for Arne-skat i lyset af coronakrisen, siger Kristian Thulesen Dahl. SF: Han mangler is i maven

Bankerne fik i sidste uge mulighed for at låne yderligere 200 milliarder kroner ud til danske virksomheder og private.

Det skete, da Finansministeriet affyrede en økonomisk bazooka i form af den kontracykliske kapitalbuffer.

Men der er mere godt nyt til bankerne.

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkepartis leder, lægger nemlig nu op til, at bankerne også slipper for at betale for tidligere pension til Arne og andre nedslidte. Det sker i en interview med Børsen.

Ekstra Bladet gik partiformanden på klingen. Er han ved at finde en kattelem? Kan coronakrisen ramme de nedslidte?

Op af skuffen

Partiet har nemlig i længere tid skoset Socialdemokratiet for ikke at levere på Socialdemokratiets største valgløfte: Nu er det Arnes tur.

- Når du sår tvivl om finansieringen, så sår du vel også tvivl om, hvorvidt DF overhovedet er klar til et støtte en ordning til de nedslidte?

- Jeg mener, at Socialdemokratiet i april bør lægge deres model frem, som de siger, de har i skuffen. Hvordan tænker regeringen egentlig tidligere folkepension?

- Vi skal håndtere corona, men vi skal også kunne snakke om andre ting. Jeg sår tvivl om, hvordan man kan finansiere tidligere folkepension med en bankskat, når man samtidig med coronakrisen in mente gør alt, hvad vi kan for at få bankerne til at låne flere penge ud. Så er det ikke tiden, hvor man samtidig kommer med en ny bankskat.

- Danske Bank har lige udbetalt over syv milliarder kroner i udbytte. Hvorfor fedter du for bankerne?

- Jeg fedter overhovedet ikke for bankerne. Jeg er bare realist. Realisten i mig siger, at hvis vi kommer med en bankskat nu, så vil de vælte den skat på forbrugerne, siger DF-lederen.

Dobbeltmoralsk

- Sådan er banker jo?

- Så meget desto mere er det vigtigt i en tid, hvor vi prøver at pumpe penge ud i samfundet for at holde aktiviteten i gang.

- Det vil virke fuldstændig dobbeltmoralsk samtidig at komme med en ny bankskat, siger Kristian Thulesen Dahl.

Regeringen lægger op til at finde halvdelen af de tre milliarder kroner, som man siger, en Arne-model vil koste, på en bankskat. Det er dén idé, Kristian Thulesen Dahl nu afviser.

- Det ser ud, som om du er ved at åbne en kattelem, så DF ikke behøver lave noget for Arne og co.?

- Nej, for vi har aldrig sagt, at Socialdemokratiets model til finansiering er rigtig. Vi har heller aldrig lagt os fast på, at tre milliarder kroner vil løse opgaven. Tværtimod. Det kan blive det dobbelt, hvis vi skal lave en model, som danskerne generelt synes er rimelig.

- Jeg synes, det er logisk. Vi kan ikke med den ene hånd sidde og lempe kravene til bankerne. Og med den anden hånd komme med en ny bankskat, siger Kristian Thulesen Dahl.

DF har igennem flere måneder kritiseret Socialdemokratiet for ikke at fortælle, hvordan partiet vil gøre noget for de nedslidte personificeret ved den socialdemokratiske posterboy Arne Juhl - bryggeriarbejder på Fuglsang i Haderslev.

Mette Frederiksen og Arne Juhl krammer, dengang vi gik og gjorde den slags. Foto: Martin Lehmann/RitzauScanpix

Fuldstændig parat

DF-lederen understreger, at hans parti ikke er ude på at udskyde den hjælpende hånd til Arne.

- Jeg holder fast i, at jeg vil se deres model. Det kan være, at det nemmeste bliver at finde finansieringen, siger han.

- Finansieringen er det nemmeste?

- Ja, det kan det blive. Men det er ikke nødvendigvis, fordi det er nemt at finde finansiering, men fordi det kan vise sig rigtig, rigtig svært at finde en rimelig model.

- Med andre ord, DF skal nok lave noget for Arne?

- Lad os se regeringens model. Og lad os diskutere den, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Så I er klar til at lave noget for Arne allerede i år, virkende for næste år?

- VI er fuldstændig parat, siger Kristian Thulesen Dahl, og tilføjer:

- Men vi skal have Socialdemokratiets bud på, hvor skillelinjen går. Vi skal have dem til at lægge kortene på bordet.

- Børsen har udlagt dine ord, som at Arne må vente pga. corona?

- Ja, finansieringen. Hvis Socialdemokratiet siger, at finansieringen af Arne er en bankskat, så er det klart, at så kommer vi til at afvente hele diskussionen om, hvad corona medfører for det danske samfund, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

Hummelgaard: Retfærdigt at bankerne betaler

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) undrer sig over meldingerne fra Dansk Folkeparti.

- Folk med hårde og lange arbejdsliv har ikke fået det nemmere på trods af sundhedskrisen. Vi skylder dem stadig en værdig tilbagetrækning, skriver Peter Hummelgaard i en sms-dialog med Ekstra Bladet.

- Er det ikke logisk nok, at bankerne ikke skal pålægges nye byrder nu?

- Vi mener stadig, det er retfærdigt bankerne bidrager med en stor del af finansieringen. De er mig bekendt ikke hårdt ramt af den nuværende situation. F.eks. planlægger Danske Bank alene at udbetale mere end syv milliarder i udbytte.

- Er i klar til at fremlægge jeres Arne-plan i april?

- Det er klart, at Corona-krisen påvirker tidsplanen på alle områder. Sundhedskrisen skal håndteres først, for det handler om at redde menneskeliv.

- Men situationen skal ikke bruges som dårlig undskyldning. Vi vil stadig i denne valgperiode prioritere at skabe en ret til tidlig pension for dem med lange og hårde arbejdsliv, skriver beskæftigelsesministeren.

SF: Han mangler is i maven

Hos SF ser Karsten Hønge, politisk ordfører, en Kristian Thulesen Dahl, som er i færd med at svigte de nedslidte.

- Arne har ventet længe nok. Han skal ikke på coronapause, siger han.

- Corona har skabt en krise, som vi skal løse her og nu. Men hvis vi svigter de nedslidte, så får vi en livslang krise.

- Hvis DF ikke har mere is i maven til at stå igennem coronakrisen, så kan de ældre og nedslidte komme til at betale for, at Kristian Thulesen Dahl ikke har nerver nok til at stå det igennem, siger Karsten Hønge.