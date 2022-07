- Hvorfor går du ikke af?

Statsminister Mette Frederiksen afviser, at minkskandalen bør føre til, at hun træder tilbage som statsminister

Statsminister Mette Frederiksen afviser fredag pure, at der skulle være sket så store fejl i minksagen, der er undersøgt af minkkommissionen, at hun bør gå af som statsminister.

Det siger hun i et svar til Ekstra Bladet på pressemødet fredag.

- Jeg har ingen planer om at fratræde som statsminister. det mener jeg heller ikke, der er noget belæg for. Det er klart, at hvis kommissionen var nået frem til, at jeg havde løjet, så havde det været en anden situation.

- Men det har jeg jo aldrig troet, de ville komme frem til, for jeg har bestræbt mig for at gøre det så godt som muligt, siger statsministeren.

Benhård kritik

Minkkommissionen har voldsomt kritiseret, at regeringen ikke sikrede sig, at der var lov på plads til beslutningen om, at alle mink i Danmarks skulle slås ned.

Kritikken er udtalt selvom kommissionen har taget hensyn til, at situationen var alvorlig og at beslutningen skulle gå stærkt. Ikke mindre end 10 embedsmænd skal stilles til ansvar for forløbet.

Men kommissionen har vurderet, at Mette Frederiksen ikke var blevet gjort opmærksom på, at der ikke var lov på plads. Og det hæfter statsministeren sig ved.

- Der er ingen garantier mod, at der bliver begået fejl. Og slet ikke i en krisetid. Det afgørende må være, hvordan man reagerer på, at der bliver begået fejl. Det har denne her regering aldrig dækket over, siger hun.

Mageløst syltekrukkeri

Regeringen foreslår som reaktion på den voldsomme kritik ikke nogle konsekvenser for hverken sig selv eller embedsmænd. Til gengæld foreslår man nye procedurer i regeringstoppen, at Folketinget skal se på offentlighedsloven og at nedsætte et demokratiudvalg.

- Men i foretager jer jo ingenting. Du vil ikke lave en advokatvurdering af ansvar eller fyre embedsfolk?

- I forhold til navngivne embedsfolk, så kører det i et separat spor. Det er der tradition for i Danmark. Men det er rigtigt, at der er rejst en hård kritik.

- Det er ikke rigtigt, at der ikke er draget et ansvar, for der var en minister, der gik. Og så kan vi se forskelligt på vores forslag. Jeg tror, at det vil give et bidrag til at undgå, at der sker sådan en fejl igen, siger Mette Frederiksen.

Er det maksimal ydmyghed over at lave et demokratiudvalg?

- Hvis det havde stået alene, nej. Men jeg tror og håber, at kombinationen af en ministerafgang, at regeringen ikke har dækket over fejl, har beklaget og har været med til at undersøge os selv, er det.