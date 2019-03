Hvorfor gør ingen rent hos Brian Mikkelsen?

Den tidligere konservative kultur- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har begået nok en opsigtvækkende udtalelse.

Tidligere har han gjort sig i Lamborghini og lystyachter. Men den nuværende direktør for Dansk Erhverv har nu kastet sig over hjemmehjælpen.

I et interview med Berlingske om fremtidens velfærd lader han forstå, at der i fremtiden ikke bliver råd til den samme grad af pleje til landets ældre som hidtil.

- Det er åbenlyst, at vi ikke kan gøre det samme for de ældre i morgen, som vi kan i dag, siger Brian Mikkelsen bl.a. i artiklen.

Hjemme hos mig

For at understrege sin pointe bringer han sig selv i spil:

- Skal det offentlige for eksempel gøre rent hos folk? De gør i hvert fald ikke rent hjemme hos mig, siger den administrerende direktør.

Og den bemærkning har fået Brian Mikkelsen i fedtefadet på det sociale medie Twitter.

Flere mener, at han mangler grundlæggende forståelse for, at hjemmehjælp i dag er et begrænset gode, som kun de allermest trængende bliver tildelt.

Wow. Er han ikke klar over at man skal visiteres til praktisk hjælp? Eller at der er en grænse på så vidt jeg husker 65 kvadratmeter? Hr. Mikkelsen kan nok hverken visiteres eller leve op til det med kvadratmeterne. — Peter Hegner Bonfils (@peterbonfils) 10. marts 2019

Min gamle mormor, der hele sit arbejdsliv har taget sig kærligt af andres gamle bedsteforældre på plejehjem, har fået bevilget en halv times støvsugning af frie gulvflader hver 3. uge. Det kan jeg da godt forstå, Brian har ondt i måsen over — Mette (@DenrigtigeMette) 10. marts 2019

En bruger antyder, at bemærkningen dufter en smule af overklasse, ligesom dengang Charlotte Dyremose lod sig interviewe med sin hest.

Dermed anlægges en humoristisk tilgang til udtalelsen. Det samme gør flere andre.

Gør det offentlige ikke rent i Brian Mikkelsens millionvilla i Hellerup? Hvad fanden sker der? Vi må revurdere alt med udgangspunkt i Brian Mikkelsen!! Straks!!! — Kasper Heumann Kristensen (@kasperliberal) 10. marts 2019

Det er som nævnt ikke første gang, at Brian Mikkelsen gør sig bemærket med en udtalelse, der kan få folk op af stolene. Mere om Brian Mikkelsens karriere her.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til Dansk Erhverv for en uddybning fra Brian Mikkelsen.

