Hvornår skal slaget stå: Her er Dansk Folkepartis ønske-dato

Rygterne går og spekulationerne om en mulig valgdato har længe fået frit løb.

For selvom det er statsministeren, der er den eneste, der kan trykke på knappen og udskrive valg, er der ønsker om, hvornår det store slag skal stå.

I Dansk Folkeparti har man i hvert fald ting, man gerne vil nå, inden kandidaterne skal uddele pjecer og hænge valgplakater op.

- Vi ser jo nødigt, at der kommer valg, inden vi har færdigbehandlet al følgelovgivning, der kommer af Finanslovsaftalen, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, til Ekstra Bladet.

Især udlændingestramningerne og tiltag på pensionsområdet er vigtigt at få på plads for DF, fortæller Peter Skaarup.

Aftalen om finansloven indebærer en del kompliceret lovgivning, der skal vedtages i Folketinget.

Som alle andre love skal de også behandles tre gange. Det vurderes, at man vil være færdig med det en gang i marts.

Hurtigst muligt

Og ifølge Peter Skaarup kan den proces kun gå for langsomt:

- Det gælder om at få taget hul på de her ting nu og få lavet dem færdigt.

- Har I ytret over for statsministeren, at I nødigt ser et valg, inden følgelovgivningen fra Finansloven er på plads?

- Jeg tror ikke, vi behøver at ytre os om det. Jeg tror da, at regeringen udmærket ved, at alle de ting vi kom igennem med i Finansloven, vil vi gerne have gennemført hurtigst muligt

Peter Skaarup ser nødigt, at der kommer folketingsvalg, inden al følgelovgivning af finansloven er på plads.

Skaarups valgdato

Selvom DF's politiske ordfører ikke er den, der trykker på knappen, har han et klart ønske for, hvornår folketingsvalget skal være.

- Jeg sad faktisk og kiggede i kalenderen, og tænkte, at det for eksempel kunne være 30. april, siger han.

- Der har vi i hvert fald nået at lovbehandle de ting, der er i Finansloven, og det er også lidt varmere på gågåden og i de lygtepæle, hvor vi skal hænge valgplakater op, griner han.

- Det ville ikke gøre noget, hvis vejret er lidt varmere, når der er valgkamp. Der er nok også flere mennesker på gaden på det tidspunkt.

Hvis Peter Skaarup får sit ønske opfyldt, betyder det, at der skal føres valgkamp i påsken, der i 2019 ligger 15.-21. april.

Venstre: Chefen bestemmer

Finansordfører i Venstre Jacob Jensen er ikke meget for at spå om en mulig valgdato.

- Når man begynder at begive sig ud i at vurdere valgdatoer, rangerer det langt over min lønramme, og det vil jeg meget nødig begynde at stille hverken krav eller spørgsmål til, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er noget, statsministeren entydigt afgør og vurderer. Vi andre er bare almindelige simple parlamentarikere, der følger de spilleregler, der gælder.

Jacob Jensen (V) lader det være helt op til statsministeren, hvornår der skal udskrives valg.

- Som finansordfører har du jo været med til at lave finansloven. Ville du ikke blive ærgerlig, hvis I ikke var kommet helt i mål, før der var et folketingsvalg?

- Det er faktisk ikke noget, der bekymrer mig. Jeg satser på, at vi stadig har regeringsmagten efter folketingsvalget. Så det er op til statsministeren, hvornår han vil udskrive et valg.

- Også der har jeg fuld tillid til chefen, fastslår Jacob Jensen.