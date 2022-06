Hyggemosteren Dyhr i kolerisk Twitter-angreb

En uskyldig joke blev for meget for SF's formand, Pia Olsen Dyhr, der gik i Twitter-krig

Normalt er SF's formand, Pia Olsen Dyhr, en sand hyggetrold på sociale medier med billeder af strikketøj, løbeture og #mumsemad. Men efter en joke fra en ansat i Enhedslisten viste hun sig pludseligt fra en helt anden side.

Det skete dagen efter folkeafstemningen, hvor Pia Olsen Dyhr ellers burde have været i forrygende humør.

Humøret holdt dog ikke til, at den unge, nystartede ansatte i Enhedslisten Anna Trads Viemose stak til SF's regeringsdrømme. Og tweetede et billede af formanden med en ændret tekst, så der stod:

- I SF har vi nemlig ret meget rygrad - vi kan godt finde ud af at stemme nej.

- Men jeg vil være minister.

Her er joken, der fik SF's formand op i det røde felt. /Screenshot

Twitter-stormløb

At beskylde Pia Olsen Dyhr for at tækkes statsministeren for at få en ministerbil - hvilket politiske kommentatorer ellers gør nærmest ugentligt - blev for meget for SF-formanden.

Hun gik til angreb og blandede straks Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen - altså den ansattes øverste chef - ind det.

- Interessant Enhedslisten-kampagne. Mai Villadsen, er det vores måde at samarbejde på?, skrev hun.

Screenshot

Intimidering

Den unge ansatte, der altså pludseligt blev anklaget for at ødelægge samarbejdet mellem de to støttepartier, svarede, det selvfølgeligt ikke var en officielt kampagne, men en joke. Og slettede endda opslaget.

Men det var ikke nok for Pia Olsen Dyhr, der fortsatte Twitter-krigen dagen efter og igen blandede Mai Villadsen ind i det.

- Tænker at det må være Enhedslistens linje, når en ansat i Enhedslisten tweeter det. Ikke godt for vores normale gode samarbejde Mai Villadsen, skrev hun.

Screenshot

Det fik den ansatte til at svare, at hun hun altså har ytringsfrihed, ikke leverede officielle udmeldinger fra partiet og at det ikke er i orden at intimidere folk ved at blande deres arbejdsgiver ind diskussioner på Twitter.

Men heller ikke det var nok for Pia Olsen Dyhr.

- Når man udtaler sig som partiansat, så må vi andre forvente, at det også er partiets holdning, fortsatte hun.

Sletter alt

Pia Olsen Dyhr fortsatte Twitter-jagt på den ansatte tiltrak sig hurtigt opmærksomhed på det sociale medie, hvor det blev kaldt langt over stregen.

Den erkendelse kan også have ramt Pia Olsen Dyhr, der pludseligt slettede alle sine tweets i tråden.

Screenshot

Ekstra Bladet har rakt ud til både Mai Villadsen og Pia Olsen Dyhr for en kommentar. Ingen af de to er vendt tilbage.

