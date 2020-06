Hykler-angreb: Hiver McKinsey op af skraldet

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt et interview med Dan Jørgensen om McKinsey-kritikken. I stedet har klimaministeren sendt følgende skriftlige citat:

'Med vores forslag om en helt klimaneutral affaldssektor i 2030 med mindre forbrænding og mere genanvendelse er der på ingen måde tale om, at vi kopierer en rapport fra McKinsey. Vi har peget på mere konkurrence som et af elementerne i vores pakke. Vi har ikke foreslået en tvangsprivatisering. Den kritik er helt misforstået, og jeg forstår den ærligt talt ikke. Vi er gået til forhandlingsbordet med ambitionen om at sætte skub i den grønne omstilling af affaldssektoren, som har stået helt stille de seneste 20 år. Det kræver, at vi sænker forbrændingen og stopper importen af udenlandsk affald for at futte det af i Danmark.'

'I øvrigt har flere eksperter de seneste år peget på konkurrence som et værktøj, der kan nedbringe kapaciteten i forbrændingssektoren. Og så skal vi huske på, at det er helt almindeligt, at virksomheder har mulighed for at håndtere kommunale opgaver. I mange kommuner er det eksempelvis virksomheder, som står for rengøringen i børnehaverne eller leverer mad i vores ældrepleje. Mere konkurrence er ikke en tvangsprivatisering. Det handler derimod om at finde en løsning, hvor klimaet vinder. Og vi lytter gerne til alle gode forslag, som sætter klimaet i centrum og hjælper med at sænke forbrændingen af plastikaffald,'lyder det fra Dan Jørgensen.