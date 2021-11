Hykler! Kun ét makkerpar med nosser!

De interne armlægninger i Dansk Folkeparti vil ingen ende tage.

Den i DF-kredse toneangivende bornholmer René Danielsson går nu til angreb på Martin Henriksen og sekundært Kristian Thulesen Dahl.

De to profiler påpeger, at partiets vedtægter forhindrer, at Peter Kofod overtager posten som partileder, hvis Morten Messerschmidt skulle ryge ud af Folketinget som resultat af en dom i landsretten.

Men den slags paragrafrytteri vil Danielsson ikke finde sig i på et tidspunkt, hvor partiet står i alvorlige problemer.

- P.t. er der ét makkerpar, som har vist, at de har nosser nok til at tage Dansk Folkeparti det næste skridt. Har man andre tanker, må man komme ud af busken i stedet for bare at sidde og råbe, siger han.

På Twitter beskylder han Martin Henriksen for 'hykleri', fordi han på den ene side vil bøje reglerne til fordel for Inger Støjberg, men han bruger vedtægterne imod Messerschmidt og Kofod.

Mavesur gammel mand

- Hvis man havde klodser - sagt på moderne dansk - kunne man gå ud og italesætte, hvad man synes, der er galt med projektet. Nu skriger det jo til himlen, at det handler om persongalleriet.

René Danielsson anerkender, at der rent faktisk findes en paragraf i vedtægterne, som åbner en 'en kattelem' for Støjberg, hvis hun beslutter at gribe ud efter formandsposten.

- Men man er - undskyld mig - en mavesur gammel mand, hvis ikke man kan lave den gentlemanaftale, at nu holder vi skindet på næsen frem til årsmødet. Så kører bussen.

- Martin Henriksen forsøger at stikke en kæp i hjulet på Morten og Peters kandidatur. Hvis det handlede om projektet, var han gået efter bolden og sagt, 'jeg synes, vi skal gå den her vej med Dansk Folkeparti,' lyder det.

René Danielsson var i november blot seks stemmer fra at opnå plads i hovedbestyrelsen, da han stillede op med et krav om forandring af tingenes tilstand i partiet.